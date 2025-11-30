Reparto de puntos en el empate a uno entre Girona y Real Madrid

El partido celebrado este domingo entre Girona y los Merengues, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.

Girona logró adelantarse gracias a Azzedine Ounahi al minuto 45 del primer tiempo, pero Real Madrid terminó igualando el encuentro mediante un penal de Kylian Mbappé en el minuto 21 de la segunda etapa.

Real Madrid fue el equipo que más remató al arco en el partido: 23 frente a 9 de su adversario. Del total de disparos, 12 terminaron en la portería rival y acabaron 10 fuera.

Azzedine Ounahi fue la figura del partido. El mediocampista de Girona fue el autor de 1 gol, acertó 55 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 2 veces.

También fue importante Kylian Mbappé. El delantero de Real Madrid marcó 1 gol, remató al arco contrario en 5 oportunidades y realizó 18 pases correctos.

El director técnico de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, planteó una estrategia 4-3-3 con Paulo Gazzaniga en el arco; Arnau Martinez, Vitor Reis, Hugo Rincón y Álex Moreno en la línea defensiva; Azzedine Ounahi, Axel Witsel y Iván Martín en el medio; y Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Xabier Alonso Olano se pararon con un esquema 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Fran García en defensa; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la delantera.

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Girona visitará a Elche y los Merengues jugarán de local frente a Celta en el estadio Santiago Bernabéu.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 12 puntos y en el décimo octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 33 unidades y ocupa el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Girona

72′ 2T – Salieron Bryan Gil por Joel Roca, Viktor Tsygankov por Yáser Asprilla, Hugo Rincón por Alejandro Francés y Aurélien Tchouaméni por Rodrygo

81′ 2T – Salieron Vladyslav Vanat por Lass Kourouma y Azzedine Ounahi por Abel Ruíz

Amonestados en Girona:

43′ 1T Paulo Gazzaniga (Insultar o desaprobar al árbitro), 13′ 2T Azzedine Ounahi (Conducta antideportiva) y 29′ 2T Vladyslav Vanat (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Madrid