Revelan la reacción de Julián Álvarez tras su penal anulado ante el Real Madrid en Champions League

El Real Madrid logró avanzar a los cuartos de final de la Champions League el 12 de marzo de 2025 cuando superó en una agónica y polémica tanda de penaltis al Atlético de Madrid en la cancha del estadio Metropolitano.

Esta tanda será recordada por mucho tiempo ya que pese a que han pasado ya muchas horas desde que tomó lugar, el tema de conversación sigue siendo el mismo: el penalti anulado a Julián Álvarez.

Toda la polémica viene a raíz de la decisión del árbitro Szymon Marciniak, que escuchó la advertencia desde el VAR en donde indicaban que Juilán tocó el balón dos veces (por un resbalón).

Julián Álvarez se preparó para ejecutar su penalti y corrió en dirección del balón, pero justo en el momento en el que estaba por patear, su pie de apoyo (izquierdo) patinó, lo que ocasionó que el lanzamiento fuera poco ortodoxo.

Inmediatamente los futbolistas del Real Madrid iniciaron sus reclamos al árbitro, que tras algunos instantes, recibió las indicaciones del VAR para tomar una decisión que marcó la eliminatoria: anular el gol.

Esto desconcertó por completo a todos los aficionados del Atletico de Madrid pero especialmente a los futbolistas dentro de la cancha del Metropolitano, que no daban crédito a lo que sucedió.

🚨 El vídeo que la UEFA ofrece para demostrar que Julián Álvarez toca 2 veces el balón en el penalti.



pic.twitter.com/V03dWes3WW — Naninho (@SrNaninho) March 13, 2025

La reacción de Julián Álvarez a su penalti anulado

Uno de los más confundidos era el propio Álvarez, que fue consultado por sus compañeros sobre la acción pero el solamente dijo "no sé".

Horas después del duelo salió a la luz una reacción más de Julián Álvarez, pero ya con su circulo más cercano.

Según el relato del Peleo Fullana, del programa El Larguero, una vez terminado el partido entre Atletico de Madrid y Real Madrid, cuando Álvarez abandonó el vestuario fue increpado por sus hermanos y seres queridos sobre su sucedido.

"Cuando ha salido del vestuario ahora mismo Julián, que se ha encontrado con sus hermanos y con su gente, lo que les ha dicho a ellos cuando le han preguntado fue ‘yo no he notado nada. Yo me resbalo, pero no he notado que tocara el balón con la otra pierna´. Es lo que le ha dicho Julián a su entorno a la salida del vestuario", explicó el periodista.