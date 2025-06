Rival sin gol: El Salvador se va en blanco de la Copa Oro 2025, antes de medirse con Guatemala por eliminatorias

El Salvador concluyó su participación en la Copa Oro 2025 con un rendimiento que ha generado fuertes críticas entre su afición y medios locales.

En el Grupo B, compartido con Canadá, Honduras y Curazao, la Selecta finalizó en el último lugar, con solo un punto, cuatro goles en contra y ningún gol a favor.

El equipo dirigido por Hernán "Bolillo" Gómez empató sin goles ante Curazao en su debut, y luego cayó 2-0 frente a Honduras y Canadá, en un partido condicionado por dos expulsiones en el primer tiempo: Santos Ortiz y Jairo Henríquez.

La Selecta es uno de los rivales de Guatemala en en grupo A de la Eliminatoria final de la Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El peor rendimiento ofensivo del torneo

Según los registros oficiales de Concacaf, El Salvador fue la única selección que no marcó goles en la fase de grupos. Además, solo generaron dos remates a puerta en todo el torneo, consolidando una de sus peores actuaciones en la historia reciente de la Copa Oro.

Este escenario remite a lo ocurrido en la edición de 1998, cuando la Selecta tampoco anotó goles, y recibió seis en total: cuatro ante Brasil y dos ante Jamaica. En ese entonces, empataron sin goles con Guatemala.

“No es un fracaso, es un proceso”

En conferencia de prensa tras la eliminación, Hernán Gómez defendió el trabajo realizado con el argumento de que lleva solo tres meses al mando del equipo, con apenas 20 sesiones de entrenamiento.

“En El Salvador casi nunca ha habido procesos. A mí me contrataron para un proceso. Proceso no son tres meses, proceso no son 20 entrenamientos que llevamos y faltan uno o dos meses para la eliminatoria”, declaró el estratega colombiano.

El técnico destacó que, pese a las dos expulsiones frente a Canadá, el equipo mostró carácter. “Cuando estábamos once contra once, las primeras opciones de gol fueron nuestras”, aseguró Gómez, quien calificó de “digno” el rendimiento ante uno de los favoritos del certamen.

Un rival directo en duda

El bajo rendimiento de El Salvador genera interrogantes sobre su competitividad de cara a la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, donde compartirá grupo con Guatemala, Panamá y Surinam.

Desde la perspectiva de la Bicolor, este tropiezo salvadoreño podría representar una oportunidad, considerando que la Selecta no ha mostrado argumentos sólidos en sus últimos compromisos.

Gómez, sin embargo, insiste en que su visión apunta al mediano y largo plazo, y que en la eliminatoria una racha favorable puede ser favorable, “Este equipo es joven. Hay 19 jugadores con 21, 22 o 23 años. Algunos tienen uno, cuatro o cinco partidos internacionales. El verdadero proceso apunta al 2030”, reiteró.

La eliminación sin goles de El Salvador en la Copa Oro 2025 refuerza las dudas sobre su proyecto rumbo al Mundial 2026. Guatemala, que compartirá grupo con los salvadoreños en la eliminatoria, podría encontrar en este mal momento una ventaja estratégica. La próxima fase clasificatoria inicia en septiembre y será decisiva para definir el futuro de ambas selecciones.