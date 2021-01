River-Palmeiras y Boca-Santos, ‘finales anticipadas’ entre equipos campeones

Los partidos River Plate-Palmeiras y Boca Juniors-Santos componen el banquete futbolístico del nuevo año y darán inicio esta semana a las semifinales de la Copa Libertadores de 2020, que por el parón de 187 días a causa de la covid-19 conocerá a su nuevo campeón hasta el próximo 30 de enero.

Desde el 2016, cuando el título le correspondió al colombiano Atlético Nacional, ningún club distinto a un argentino o brasileño ha levantado el trofeo de campeón.

La primera semifinal tendrá su partido de ida el martes 5 de enero con River como anfitrión de Palmeiras, mientras que el miércoles 6 Boca recibirá en La Bombonera a Santos.

El conjunto ‘Millonario’, campeón en 1986, 1996, 2015 y 2018, accede por cuarta ocasión seguida a semifinales, lo que avala su poderío y favoritismo bajo la conducción de Marcelo Gallardo, considerado por la mayoría como el mejor entrenador del continente en el último lustro.

River accedió a las ‘semis’ gracias a un contundente marcador global de 8-2 frente al Nacional uruguayo y llega al partido de ida después de empatar a dos goles el superclásico ante Boca por la Copa Diego Maradona.

Para probar su casta estará al frente nada menos que Palmeiras, el mejor equipo de la competición hasta ahora y con el título entre ceja y ceja ya que no lo gana desde 1999 cuando escribió su nombre en el trofeo por primera vez.

El ‘Verdao’ acredita un invicto de diez partidos en la Libertadores, el más extenso de su historia en el torneo e igual al que consiguió entre 2001 y 2005.

En solo dos meses en el banquillo del equipo, el entrenador portugués Abel Ferreira ha situado al Palmeiras no solo en las semifinales de la Libertadores, sino en la final de la Copa do Brasil y en los primeros lugares del Campeonato Brasileño, que aún sueña con ganar.

Desde el 2 de noviembre cuando asumió el cargo, Ferreira dirigió a Palmeiras en 17 partidos con saldo de 11 victorias, 4 empates, 2 derrotas y un rendimiento del 72,5 %.

La Bombonera será el escenario para que Boca y Santos se midan el miércoles en el duelo de ida de la otra ‘final anticipada’.

⚽ Se viene una seguidilla de partidos claves para #Boca

👉 2/1 vs. River (L).

👉 6/1 vs. Santos (L).

👉 10/1 vs. Argentinos (V).

👉 13/1 vs. Santos (V). pic.twitter.com/Kt4AJxb9Z1

— Información C.A. Boca Juniors (@InformacionCABJ) December 28, 2020