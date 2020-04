Rosell: “Si no hubiera sido presidente del Barsa, no habría ido a la cárcel”

Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Si no hubiera sido presidente del Barça, no habría ido a la cárcel. De eso no tengo la menor duda. Ni tampoco creo que nadie me hubiera investigado empresarialmente, ni espiado, ni hubiera tenido una persecución fiscal tan agresiva que aún sigo teniendo”, aseguró en una entrevista que Mundo Deportivo publicará entre mañana domingo y el próximo lunes.

El que fuera presidente del FC Barcelona entre julio de 2010 y enero de 2014 no tiene dudas de que, de no haber ostentado dicho cargo, no habría estado 643 días en prisión preventiva, por un presunto delito económico del que finalmente fue declarado inocente el 24 de abril de 2019, hace casi un año.

“Ha sido 72 actuaciones de la Agencia Tributaria desde que salí elegido presidente del Barça. Antes de ser presidente, cero inspecciones fiscales. ¿Casual?”, reflexiona Rosell en tono irónico. EFE