Scaloni con cambios en Argentina: Messi irá a la banca y apostará por los jóvenes contra Chile

Para esta doble jornada frente a Chile y Colombia, con la Albiceleste ya clasificada a la cita del próximo año en Canadá, Estados Unidos y México, el entrenador convocó a nombres que se desempeñan en el futbol local, entre ellos los zagueros Kevin Lomónaco (Independiente) y Mariano Troilo (Belgrano) y el delantero Franco Mastantuono (River).

Para el choque contra La Roja, Scaloni no puede contar con casi todo su medio campo titular, ya que no estarán Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás González (suspendidos), ni Alexis Mac Allister (lesionado), por lo que deberá realizar muchas variantes obligadas.

“En la medida que el equipo necesite jugadores siempre dijimos que la posibilidad del futbol local estaba latente, y es un buen momento para ver jugadores. A algunos los conocemos de las selecciones juveniles, a Mariano (Troilo) lo seguimos desde hace más de un año. Ahora pueden tener la posibilidad de entrenarse y de jugar”, dijo el DT en rueda de prensa.

“Han sucedido estas cosas (las bajas) en un momento que se puede aceptar, porque no estamos necesitados de puntos. Es una oportunidad y una puerta abierta para otros jugadores, que puedan jugar y demostrar”, agregó el entrenador campeón del mundo.

“Hay muchas bajas en el centro de campo, veremos si alguno de los chicos que está bien puede jugar, pero seguramente le daremos la oportunidad a alguno”, dijo Scaloni.

Minutos para Mastantuono

Entre los novatos, asoma el juvenil Franco Mastantuono, de 17 años, figura de River en este semestre y seguido por el Real Madrid y el París Saint-Germain.

“Lo conocemos, está atravesando un gran momento y le daremos una oportunidad, el equipo lo necesita“, sostuvo Scaloni.

El DT de Argentina no confirmó al crack Lionel Messi entre los titulares, y afirmó que “estuve hablando con él. No tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico. En principio está para jugar, después valoraremos”.

La Selección de Argentina durante una de las entrenamiento antes del juego frente Chile. (Foto Prensa Libre: AFP).

Respecto del partido del jueves contra Chile, en Santiago, Scaloni señaló que el equipo de Ricardo Gareca “jugó un partido muy bueno contra Paraguay, no merecieron perder. Juega buen fútbol y están necesitados de puntos. Estos son partidos chivos (difíciles)”.

El DT también se refirió a una frase del volante chileno Arturo Vidal (“contra Argentina va a ser más fácil que el partido que jugamos en Paraguay”), y comentó que lo que dijo “es normal, está jugando para Chile, juega para su selección y quiere ganar”.

“No me parece mal, no hay polémica. Ellos necesitan ganar para tener chances y será un rival difícil”, añadió.

Un saludo a Ancelotti

Scaloni también repartió elogios para el italiano Carlo Ancelotti, nuevo seleccionador de Brasil.

“Hablamos de uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos. Me gusta su manera de ser. Creo que va a estar bueno, va a jerarquizar a Brasil. Es bienvenido y le deseo lo mejor”.

Tras el partido del jueves en Santiago, Argentina recibirá el martes 10 a Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires por la decimosexta fecha.

A falta de cuatro jornadas para el final de la clasificatoria, Argentina lidera con 31 puntos, seguida por Ecuador (23), Uruguay, Brasil y Paraguay (21), Colombia (20), Venezuela (15), Bolivia (14), Perú y Chile (10), con seis plazas mundialistas y una al repechaje.

Carlo Ancelotti conversa con los jugadores de Brasil antes del encuentro frente a Ecuador. (Foto Prensa Libre: AFP).

