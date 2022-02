Scholes ataca a Rangnick: “Es un director deportivo, no un entrenador”

“Esto es el Manchester United, hay que tener lo mejor de lo mejor, no no tener plan y traer a un director deportivo que ha entrenado dos años de los últimos diez. No me malinterpretéis, me cae bien, pero parece que le falta la experiencia de haber entrenado en los últimos cinco o seis años. Es un equipo de individualidades y esa ha sido la diferencia hoy con el Southampton”, añadió.

En los diez partidos que ha dirigido Rangnick en Premier desde que llegó, el United ha marcado catorce goles, la cifra más baja de cualquier entrenador en ese periodo de tiempo en los ‘Diablos Rojos’. La situación en la tabla es preocupante y son quintos, con 40 puntos, los mismos que el West Ham United, que marcha cuarto, pero con solo uno de ventaja respecto al Tottenham y cuatro al Tottenham Hotspur, que tienen dos y tres partidos menos, respectivamente.

