Scott McTominay marcó un doblete, pero Napoli perdió con PSV por un gol agónico

El doblete de Scott McTominay no fue suficiente y Napoli cayó derrotado 6-2 ante PSV, en la fecha 3 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotaron Ismael Saibari (37′ 1T), Dennis Man (8′ 2T y 34′ 2T), Ricardo Pepi (41′ 2T), Couhaib Driouech (43′ 2T) y Alessandro Buongiorno (34′ 1T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hizo Scott McTominay (30′ 1T y 40′ 2T).

Jerdy Schouten tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 65 minutos de la segunda etapa.

La figura del partido fue Dennis Man. El delantero de PSV mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 30 pases correctos.

Ricardo Pepi fue otro de los jugadores destacados. El delantero de PSV mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 5 pases correctos.

El estratega de PSV, Peter Bosz, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Matej Kovár en el arco; Ryan Flamingo, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski y Anass Salah Eddine en la línea defensiva; Ismael Saibari, Mauro Junior y Joey Veerman en el medio; y Dennis Man, Guus Til y Ivan Perisic en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Antonio Conte salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Vanja Milinkovic Savic bajo los tres palos; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno y Leonardo Spinazzola en defensa; Billy Gilmour, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Scott McTominay en la mitad de cancha; y Lorenzo Lucca en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Philips Stadion fue Daniel Siebert.

Para la siguiente fecha, PSV actuará de visitante frente a Olympiacos, mientras que Napoli recibirá a Eintracht Frankfurt.

Cambios en PSV

45′ 2T – Salió Yarek Gasiorowski por Armando Obispo

83′ 2T – Salieron Anass Salah Eddine por Sergiño Dest y Ivan Perisic por Couhaib Driouech

84′ 2T – Salieron Guus Til por Ricardo Pepi y Kevin De Bruyne por Eljif Elmas

87′ 2T – Salió Ismael Saibari por Paul Wanner

Amonestados en PSV:

27′ 1T Yarek Gasiorowski (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 29′ 1T Joey Veerman, 24′ 2T Ismael Saibari (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 44′ 2T Couhaib Driouech (Quitarse la camiseta)

Cambios en Napoli

57′ 2T – Salieron Billy Gilmour por Noa Lang, Sam Beukema por Juan Jesus y Leonardo Spinazzola por Miguel Gutiérrez

72′ 2T – Salió Matteo Politano por David Neres

Amonestado en Napoli:

41′ 1T Leonardo Spinazzola

Expulsado en Napoli: