Scott McTominay marcó un doblete, pero Napoli perdió con PSV por un gol agónico

Jerdy Schouten tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 65 minutos de la segunda etapa.
La figura del partido fue Dennis Man. El delantero de PSV mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 30 pases correctos.
Ricardo Pepi fue otro de los jugadores destacados. El delantero de PSV mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 5 pases correctos.
El estratega de PSV, Peter Bosz, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Matej Kovár en el arco; Ryan Flamingo, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski y Anass Salah Eddine en la línea defensiva; Ismael Saibari, Mauro Junior y Joey Veerman en el medio; y Dennis Man, Guus Til y Ivan Perisic en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Antonio Conte salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Vanja Milinkovic Savic bajo los tres palos; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno y Leonardo Spinazzola en defensa; Billy Gilmour, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Scott McTominay en la mitad de cancha; y Lorenzo Lucca en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Philips Stadion fue Daniel Siebert.
Para la siguiente fecha, PSV actuará de visitante frente a Olympiacos, mientras que Napoli recibirá a Eintracht Frankfurt.
Cambios en PSV
- 45′ 2T – Salió Yarek Gasiorowski por Armando Obispo
- 83′ 2T – Salieron Anass Salah Eddine por Sergiño Dest y Ivan Perisic por Couhaib Driouech
- 84′ 2T – Salieron Guus Til por Ricardo Pepi y Kevin De Bruyne por Eljif Elmas
- 87′ 2T – Salió Ismael Saibari por Paul Wanner
Amonestados en PSV:
- 27′ 1T Yarek Gasiorowski (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 29′ 1T Joey Veerman, 24′ 2T Ismael Saibari (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 44′ 2T Couhaib Driouech (Quitarse la camiseta)
Cambios en Napoli
- 57′ 2T – Salieron Billy Gilmour por Noa Lang, Sam Beukema por Juan Jesus y Leonardo Spinazzola por Miguel Gutiérrez
- 72′ 2T – Salió Matteo Politano por David Neres
Amonestado en Napoli:
- 41′ 1T Leonardo Spinazzola
Expulsado en Napoli:
- 30′ 2T Lorenzo Lucca (Roja directa)