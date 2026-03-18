Se enfrentan Bayern Múnich y Atalanta por la llave 4

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y Bayern Múnich se quedó con la victoria por 1 a 6.
El encargado de impartir justicia en el partido será Benoît Bastien.
Los resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Chelsea 1 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Pafos 1 vs Bayern Múnich 5 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 4 vs Club Brugge 0 (22 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Sporting Lisboa 1 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 2 vs U. Saint-Gilloise 0 (21 de enero)
- Fase de Liga: PSV 1 vs Bayern Múnich 2 (28 de enero)
- Octavos de Final: Atalanta 1 vs Bayern Múnich 6 (10 de marzo)
Los resultados de Atalanta en partidos de la Champions
- Fase de Liga: PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Atalanta 2 vs Club Brugge 1 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Atalanta 0 vs Slavia Praga 0 (22 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Olympique de Marsella 0 vs Atalanta 1 (5 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Eintracht Frankfurt 0 vs Atalanta 3 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Atalanta 2 vs Chelsea 1 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Atalanta 2 vs Athletic Bilbao 3 (21 de enero)
- Fase de Liga: U. Saint-Gilloise 1 vs Atalanta 0 (28 de enero)
- Play-offs: Borussia Dortmund 2 vs Atalanta 0 (17 de febrero)
- Play-offs: Atalanta 4 vs Borussia Dortmund 1 (25 de febrero)
- Octavos de Final: Atalanta 1 vs Bayern Múnich 6 (10 de marzo)
Horario Bayern Múnich y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas