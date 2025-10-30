Se enfrentan Betis y Mallorca por la fecha 11

Así llegan Betis y Mallorca
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis fue derrotado en el Benito Villamarín frente a Atlético de Madrid por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 6 goles y tiene 9 a favor.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
El anterior partido jugado por Mallorca acabó en empate por 1-1 ante Levante. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Betis se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el sexto puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (2 PG – 3 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|27
|10
|9
|0
|1
|12
|2
|Barcelona
|22
|10
|7
|1
|2
|13
|3
|Villarreal
|20
|10
|6
|2
|2
|8
|6
|Betis
|16
|10
|4
|4
|2
|3
|16
|Mallorca
|9
|10
|2
|3
|5
|-4
Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 12: vs Valencia: 9 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 13: vs Girona: 23 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 14: vs Sevilla: 30 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 15: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mallorca en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 12: vs Getafe: 9 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 13: vs Villarreal: 22 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 14: vs Osasuna: 29 de noviembre – 07:00 horas
- Fecha 15: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Mallorca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas