Se enfrentan Betis y Mallorca por la fecha 11

El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, Mallorca visita a Betis en el estadio Benito Villamarín, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga.

Así llegan Betis y Mallorca

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis fue derrotado en el Benito Villamarín frente a Atlético de Madrid por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 6 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Mallorca acabó en empate por 1-1 ante Levante. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Betis se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (2 PG – 3 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12 2 Barcelona 22 10 7 1 2 13 3 Villarreal 20 10 6 2 2 8 6 Betis 16 10 4 4 2 3 16 Mallorca 9 10 2 3 5 -4

Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 12: vs Valencia: 9 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 13: vs Girona: 23 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 14: vs Sevilla: 30 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 15: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 12: vs Getafe: 9 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 13: vs Villarreal: 22 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 14: vs Osasuna: 29 de noviembre – 07:00 horas

Fecha 15: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Mallorca, según país