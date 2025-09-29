Se enfrentan Borussia Dortmund y Athletic Bilbao por la fecha 2

En la previa de Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 1 de octubre desde las 13:00 horas en el estadio Signal Iduna Park.

El próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 13:00 horas, Athletic Bilbao visita a Borussia Dortmund en el estadio Signal Iduna Park, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions.

Así llegan Borussia Dortmund y Athletic Bilbao

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Borussia Dortmund en partidos de la Champions

Borussia Dortmund viene de empatar ante Juventus por 4-4.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Arsenal.

Horario Borussia Dortmund y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

