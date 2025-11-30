Betis pasó por encima a Sevilla, al vencerlo 2 a 0 en el Derbi de Sevilla

Los Verdiblancos se trajeron un triunfo del estadio Ramón Sánchez Pizjuán y les ganaron de visitante por 2 a 0 a los Sevillistas en la fecha 14 de la Liga. Fue el volante Pablo Fornals quien encaminó el triunfo de Betis en el minuto 8 de la segunda mitad. El otro gol cayó al minuto 23 de la misma etapa con la anotación de Sergi Altimira.

Pablo Fornals se ganó los aplausos con su brillante definición a los 8 minutos del segundo tiempo. El volante tomó la pelota por la banda izquierda, remató con tremendo disparo desde el área grande y el balón logró entrar por el palo derecho del arquero.

El desempeño Natan lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Betis fue importante al quitar 2 balones y sacar 11 pelotas fuera del área de peligro.

También tuvo buen desempeño Pablo Fornals. El volante de Betis anotó 1 gol, realizó 22 pases correctos y se animó a patear 3 veces.

El DT de Sevilla, Matías Almeyda, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Odysseas Vlachodimos en el arco; Juanlu Sánchez, César Azpilicueta, Marcão y José Ángel Carmona en la línea defensiva; Djibril Sow, Batista Mendy y Peque Fernández en el medio; y Chidera Ejuke, Akor Adams y Alfon González en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Manuel Pellegrini salió con una disposición táctica 4-3-3 con Álvaro Valles bajo los tres palos; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan y Valentín Gómez en defensa; Nelson Deossa, Marc Roca y Pablo Fornals en la mitad de cancha; y Pablo Garcia, Juan Hernández y Abde Ezzalzouli en la delantera.

José Munuera Montero fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En la próxima fecha, los Sevillistas visitarán a Valencia y los Verdiblancos jugarán de local frente a Barcelona.

De esta manera el local está en el décimo tercer puesto en el campeonato con 16 puntos, mientras que la visita, con 24, queda en el quinto lugar.

Cambios en Sevilla

45′ 2T – Salió Marcão por Kike Salas

60′ 2T – Salieron Alfon González por Isaac Romero y Batista Mendy por Alexis Sánchez

69′ 2T – Salió Djibril Sow por Lucien Agoumé

78′ 2T – Salió Chidera Ejuke por Miguel Ángel Sierra

Amonestados en Sevilla:

29′ 2T José Ángel Carmona (Discutir con un rival) y 40′ 2T Marcão (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Sevilla:

38′ 2T Isaac Romero (Roja directa)

Cambios en Betis

62′ 2T – Salió Nelson Deossa por Sergi Altimira

71′ 2T – Salió Pablo Garcia por Ángel Ortiz

89′ 2T – Salieron Aitor Ruibal por Rodrigo Riquelme, Pablo Fornals por Ricardo Rodrí­guez y Juan Hernández por Chimy Ávila

Amonestados en Betis: