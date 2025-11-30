Betis pasó por encima a Sevilla, al vencerlo 2 a 0 en el Derbi de Sevilla

Pablo Fornals se ganó los aplausos con su brillante definición a los 8 minutos del segundo tiempo. El volante tomó la pelota por la banda izquierda, remató con tremendo disparo desde el área grande y el balón logró entrar por el palo derecho del arquero.
El desempeño Natan lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Betis fue importante al quitar 2 balones y sacar 11 pelotas fuera del área de peligro.
También tuvo buen desempeño Pablo Fornals. El volante de Betis anotó 1 gol, realizó 22 pases correctos y se animó a patear 3 veces.
El DT de Sevilla, Matías Almeyda, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Odysseas Vlachodimos en el arco; Juanlu Sánchez, César Azpilicueta, Marcão y José Ángel Carmona en la línea defensiva; Djibril Sow, Batista Mendy y Peque Fernández en el medio; y Chidera Ejuke, Akor Adams y Alfon González en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Manuel Pellegrini salió con una disposición táctica 4-3-3 con Álvaro Valles bajo los tres palos; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan y Valentín Gómez en defensa; Nelson Deossa, Marc Roca y Pablo Fornals en la mitad de cancha; y Pablo Garcia, Juan Hernández y Abde Ezzalzouli en la delantera.
José Munuera Montero fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
En la próxima fecha, los Sevillistas visitarán a Valencia y los Verdiblancos jugarán de local frente a Barcelona.
De esta manera el local está en el décimo tercer puesto en el campeonato con 16 puntos, mientras que la visita, con 24, queda en el quinto lugar.
Cambios en Sevilla
- 45′ 2T – Salió Marcão por Kike Salas
- 60′ 2T – Salieron Alfon González por Isaac Romero y Batista Mendy por Alexis Sánchez
- 69′ 2T – Salió Djibril Sow por Lucien Agoumé
- 78′ 2T – Salió Chidera Ejuke por Miguel Ángel Sierra
Amonestados en Sevilla:
- 29′ 2T José Ángel Carmona (Discutir con un rival) y 40′ 2T Marcão (Insultar o desaprobar al árbitro)
Expulsado en Sevilla:
- 38′ 2T Isaac Romero (Roja directa)
Cambios en Betis
- 62′ 2T – Salió Nelson Deossa por Sergi Altimira
- 71′ 2T – Salió Pablo Garcia por Ángel Ortiz
- 89′ 2T – Salieron Aitor Ruibal por Rodrigo Riquelme, Pablo Fornals por Ricardo Rodríguez y Juan Hernández por Chimy Ávila
Amonestados en Betis:
- 41′ 1T Marc Bartra (Conducta antideportiva), 6′ 2T Aitor Ruibal (Conducta antideportiva) y 49′ 2T Chimy Ávila (Conducta antideportiva)