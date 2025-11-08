Sevilla derrotó 1-0 a Osasuna con un gol de penal

Los Sevillistas se impusieron en condición de local 1-0 sobre los Rojillos en el marco de la fecha 12 de la Liga. Ruben Vargas aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 5 del segundo tiempo, ejecutando un tiro desde el punto penal.

El desempeño Ruben Vargas lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Sevilla mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 18 pases correctos.

José Ángel Carmona dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Sevilla fue importante al quitar 3 balones y sacar 4 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Sevilla, Matías Almeyda, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Odysseas Vlachodimos en el arco; José Ángel Carmona, Tanguy Nianzou y Marcão en la línea defensiva; Juanlu Sánchez, Djibril Sow, Batista Mendy y Gabriel Suazo en el medio; y Ruben Vargas, Akor Adams y Peque Fernández en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Alessio Lisci salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Sergio Herrera bajo los tres palos; Jon Moncayola, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Abel Bretones en defensa; Moi Gómez, Iker Muñoz, Víctor Muñoz, Rubén García y Kike Barja en la mitad de cancha; y Raul García en la delantera.

Miguel Ortiz Arias fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En la siguiente jornada los Sevillistas se enfrentará de visitante ante Espanyol y los Rojillos disputarán el juego de local frente a Real Sociedad.

Con este resultado, el anfitrión acumula 16 puntos a lo largo del certamen y ocupa el octavo puesto. Por su parte, la visita suma 11 unidades y se ubica en el décimo quinto lugar.

Cambios en Sevilla

64′ 2T – Salió Djibril Sow por Nemanja Gudelj

75′ 2T – Salió Peque Fernández por Alfon González

85′ 2T – Salieron Juanlu Sánchez por Manuel Bueno y Ruben Vargas por Chidera Ejuke

Amonestados en Sevilla:

19′ 1T José Ángel Carmona (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 28′ 1T Djibril Sow (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 46′ 1T Tanguy Nianzou (Conducta antideportiva), 37′ 2T Gabriel Suazo (Conducta antideportiva) y 47′ 2T Batista Mendy (Reiteración de faltas)

Cambios en Osasuna

53′ 2T – Salió Kike Barja por Aimar Oroz

69′ 2T – Salió Rubén García por Sheraldo Becker

80′ 2T – Salió Flavien-Enzo Boyomo por Jorge Herrando

Amonestados en Osasuna: