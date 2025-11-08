Sevilla derrotó 1-0 a Osasuna con un gol de penal

El desempeño Ruben Vargas lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Sevilla mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 18 pases correctos.
José Ángel Carmona dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Sevilla fue importante al quitar 3 balones y sacar 4 pelotas fuera del área de peligro.
El estratega de Sevilla, Matías Almeyda, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Odysseas Vlachodimos en el arco; José Ángel Carmona, Tanguy Nianzou y Marcão en la línea defensiva; Juanlu Sánchez, Djibril Sow, Batista Mendy y Gabriel Suazo en el medio; y Ruben Vargas, Akor Adams y Peque Fernández en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Alessio Lisci salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Sergio Herrera bajo los tres palos; Jon Moncayola, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Abel Bretones en defensa; Moi Gómez, Iker Muñoz, Víctor Muñoz, Rubén García y Kike Barja en la mitad de cancha; y Raul García en la delantera.
Miguel Ortiz Arias fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
En la siguiente jornada los Sevillistas se enfrentará de visitante ante Espanyol y los Rojillos disputarán el juego de local frente a Real Sociedad.
Con este resultado, el anfitrión acumula 16 puntos a lo largo del certamen y ocupa el octavo puesto. Por su parte, la visita suma 11 unidades y se ubica en el décimo quinto lugar.
Cambios en Sevilla
- 64′ 2T – Salió Djibril Sow por Nemanja Gudelj
- 75′ 2T – Salió Peque Fernández por Alfon González
- 85′ 2T – Salieron Juanlu Sánchez por Manuel Bueno y Ruben Vargas por Chidera Ejuke
Amonestados en Sevilla:
- 19′ 1T José Ángel Carmona (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 28′ 1T Djibril Sow (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 46′ 1T Tanguy Nianzou (Conducta antideportiva), 37′ 2T Gabriel Suazo (Conducta antideportiva) y 47′ 2T Batista Mendy (Reiteración de faltas)
Cambios en Osasuna
- 53′ 2T – Salió Kike Barja por Aimar Oroz
- 69′ 2T – Salió Rubén García por Sheraldo Becker
- 80′ 2T – Salió Flavien-Enzo Boyomo por Jorge Herrando
Amonestados en Osasuna:
- 20′ 1T Víctor Muñoz (Conducta antideportiva), 15′ 2T Jon Moncayola (Conducta antideportiva) e 47′ 2T Iker Muñoz (Insultar o desaprobar al árbitro)