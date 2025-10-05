Sevilla le pasó por encima 4-1 a Barcelona

En el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, los Sevillistas les han robado el protagonismo a los Blaugranas y los han vencido 4-1 en la fecha 8 de la Liga. Los goles del partido para el local los anotaron Alexis Sánchez (12′ 1T, de penal), Isaac Romero (36′ 1T), José Ángel Carmona (44′ 2T) y Akor Adams (50′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Marcus Rashford (51′ 1T).

Un momento destacado del partido fue el gol de José Ángel Carmona en el minuto 44 del segundo tiempo. Tras un centro de Lucien Agoumé al defensor éste pudo rematar desde el área grande logrando anotar en el arco rival.

Robert Lewandowski desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para Barcelona, ya que no convirtió un penal en el minuto 75 del segundo tiempo.

El protagonismo de Isaac Romero lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Sevilla mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 3 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán fue Odysseas Vlachodimos. El arquero de Sevilla tuvo un gran rendimiento frente a Barcelona debido a que atajó 7 disparos y realizó 19 pases correctos.

El entrenador de Sevilla, Matías Almeyda, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Odysseas Vlachodimos en el arco; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcão y Gabriel Suazo en la línea defensiva; Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow en el medio; y Alexis Sánchez, Isaac Romero y Ruben Vargas en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Hans Flick se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Wojciech Szczesny bajo los tres palos; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsi y Gerard Martín en defensa; Pedri, Frenkie de Jong, Marcus Rashford, Dani Olmo y Ferran Torres en la mitad de cancha; y Robert Lewandowski en la delantera.

El partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán fue dirigido por el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz.

Por la próxima fecha, los Sevillistas recibirán a Mallorca. Por otro lado, los Blaugranas recibirán a Girona.

El local está en el cuarto puesto con 13 puntos, mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Sevilla

60′ 2T – Salieron Djibril Sow por Nemanja Gudelj y Isaac Romero por Akor Adams

72′ 2T – Salieron Ruben Vargas por Adnan Januzaj y Batista Mendy por Peque Fernández

92′ 2T – Salió Alexis Sánchez por Chidera Ejuke

Amonestados en Sevilla:

19′ 1T Marcão (Conducta antideportiva), 4′ 2T Isaac Romero (Conducta antideportiva), 28′ 2T Adnan Januzaj (Conducta antideportiva), 35′ 2T Lucien Agoumé (Conducta antideportiva), 49′ 2T Peque Fernández (Conducta antideportiva), 52′ 2T Akor Adams (Quitarse la camiseta) y 52′ 2T Nemanja Gudelj (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salieron Gerard Martín por Alejandro Balde y Ronald Araújo por Eric García

68′ 2T – Salió Ferran Torres por Roony Bardghji

87′ 2T – Salió Frenkie de Jong por Andreas Christensen

Amonestados en Barcelona: