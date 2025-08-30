Sevilla no da tregua y gana por 2 a 0 sobre Girona

Este sábado, los Sevillistas superaron por 0-2 a Girona, en la fecha 3 de la Liga. Alfon González inauguró la ventaja para Sevilla en el minuto 29 del primer tiempo, y Isaac Romero aseguró la victoria al vencer al portero rival al minuto 9 de la segunda mitad.

Isaac Romero tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 43 minutos de la primera etapa.

La figura del partido fue Alfon González. El volante de Sevilla metió 1 gol, efectuó 16 pases correctos, recuperó 4 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Ruben Vargas fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Sevilla mostró su mejor nivel, al rematar 3 veces al arco contrario y acertar 15 pases correctos.

El estratega de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Paulo Gazzaniga en el arco; Arnau Martinez, David López, Vitor Reis y Álex Moreno en la línea defensiva; Yáser Asprilla, Axel Witsel, Iván Martín, Thomas Lemar y Joel Roca en el medio; y Cristhian Stuani en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Matías Almeyda salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Orjan Nyland bajo los tres palos; José Ángel Carmona, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo en defensa; Chidera Ejuke, Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé y Alfon González en la mitad de cancha; y Ruben Vargas y Isaac Romero en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Municipal de Montilivi fue Miguel Ortiz Arias.

Para la siguiente fecha, Girona actuará de visitante frente a Celta, mientras que los Sevillistas recibirán a Elche.

Con este resultado, el anfitrión no tiene puntos a lo largo del certamen y ocupa el vigésimo puesto. Por su parte, la visita suma 3 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.

Cambios en Girona

63′ 2T – Salieron Arnau Martinez por Hugo Rincón, Cristhian Stuani por Dawda Camara y David López por Daley Blind

78′ 2T – Salió Thomas Lemar por Jhon Solis

Cambios en Sevilla

17′ 1T – Salió Chidera Ejuke por Juanlu Sánchez

77′ 2T – Salieron Ruben Vargas por Manuel Bueno y Axel Witsel por Portu

82′ 2T – Salieron Lucien Agoumé por Marcão y Isaac Romero por Peque Fernández

Amonestado en Sevilla: