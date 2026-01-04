Sevilla no pudo contener la fuerza de Levante y cayó derrotado por 3 a 0

En la fecha 18 de la Liga, los Granotes hicieron gala de su supremacía (3-0) frente a los Sevillistas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Iker Losada encendió la chispa con un gol de jugada a los 47 minutos del primer tiempo, dando inicio a la emocionante jornada de Levante. Luego, Carlos Espí elevó la ventaja con otra brillante anotación de jugada cuando iban 32’ de la segunda etapa. La fiesta continuó cuando Carlos Álvarez, a los 49 minutos de la misma mitad, aseguró el 3-0 con una anotación de jugada.

Aunque tuvo más disparos (15), Sevilla no logró llevarse la victoria y cayó ante Levante. Según las estadísticas, 12 disparos fueron al arco y 3 afuera.

El delantero de Sevilla Isaac Romero no pudo lograr descontar después de malograr un penal en el minuto 91 del segundo tiempo.

El desempeño Batista Mendy lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Sevilla efectuó 159 pases correctos y recuperó 11 balones.

Lucien Agoumé también jugó un buen partido. El volante de Sevilla efectuó 138 pases correctos y recuperó 11 balones.

El estratega de Sevilla, Francisco Martínez, paró al once inicial con una formación 3-5-2 con Odysseas Vlachodimos en el arco; José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj y Kike Salas en la línea defensiva; Juanlu Sánchez, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow y Joaquin Martinez en el medio; y Alexis Sánchez y Peque Fernández en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Luís Castro salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno y Diego Pampín en defensa; Kervin Arriaga, Pablo Martínez, Kareem Tunde, Carlos Álvarez y Iker Losada en la mitad de cancha; y Iván Romero en la delantera.

Iosu Galech Apezteguía fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En la siguiente jornada los Sevillistas se enfrentará de local ante Celta y los Granotes disputarán el juego de local frente a Espanyol.

Con este resultado, el anfitrión acumula 20 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo primer puesto. Por su parte, la visita suma 13 unidades y se ubica en el décimo noveno lugar.

Cambios en Sevilla

45′ 2T – Salió Peque Fernández por Adnan Januzaj

58′ 2T – Salió Juanlu Sánchez por Isaac Romero

Amonestados en Sevilla:

14′ 1T Alexis Sánchez (Conducta antideportiva), 36′ 1T Batista Mendy (Conducta antideportiva) y 38′ 2T Nemanja Gudelj (Conducta antideportiva)

Cambios en Levante

64′ 2T – Salió Kareem Tunde por Carlos Espí

69′ 2T – Salió Diego Pampín por Alan Matturro

70′ 2T – Salió Iker Losada por José Luis Morales

79′ 2T – Salieron Iván Romero por Jon Olasagasti y Pablo Martínez por Unai Vencedor

Amonestados en Levante: