Sevilla vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Así llegan Sevilla y Betis
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla no pudo ante Espanyol en el RCDE Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 4 a sus rivales.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
En la fecha pasada, Betis finalizó con un empate 1-1 ante Girona. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 6 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de marzo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Betis sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 16 puntos (5 PG – 1 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG – 6 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|32
|13
|10
|2
|1
|16
|2
|Barcelona
|31
|13
|10
|1
|2
|21
|3
|Villarreal
|29
|13
|9
|2
|2
|15
|5
|Betis
|21
|13
|5
|6
|2
|6
|11
|Sevilla
|16
|13
|5
|1
|7
|-2
Próximos partidos de Sevilla en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 15: vs Valencia: 7 de diciembre – 09:15 horas
- Fecha 16: vs Real Oviedo: 14 de diciembre – 07:00 horas
- Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 15: vs Barcelona: 6 de diciembre – 11:30 horas
- Fecha 16: vs Rayo Vallecano: 15 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 17: vs Getafe: 21 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 18: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Betis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas