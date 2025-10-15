Sevilla vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Así llegan Sevilla y Mallorca
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla ganó por 4-1 el juego pasado ante Barcelona. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 10.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca cayó 1 a 2 ante Athletic Bilbao. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.
Mallorca muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de febrero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y finalizó en un empate 1-1.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG – 1 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG – 2 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|21
|8
|7
|0
|1
|10
|2
|Barcelona
|19
|8
|6
|1
|1
|13
|3
|Villarreal
|16
|8
|5
|1
|2
|6
|6
|Sevilla
|13
|8
|4
|1
|3
|4
|20
|Mallorca
|5
|8
|1
|2
|5
|-6
Próximos partidos de Sevilla en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 10: vs Real Sociedad: 24 de octubre – 13:00 horas
- Fecha 11: vs Atlético de Madrid: 1 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 12: vs Osasuna: 8 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 13: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mallorca en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 10: vs Levante: 26 de octubre – 07:00 horas
- Fecha 11: vs Betis: 2 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 12: vs Getafe: 9 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 13: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Mallorca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela: 08:00 horas