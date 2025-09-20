Sevilla vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

El cotejo entre Sevilla y Villarreal, por la fecha 6 de la Liga, se jugará el próximo martes 23 de septiembre, a partir de las 13:30 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Villarreal

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de un resultado igualado, -, ante Alavés. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de empatar – ante Osasuna. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 3 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y fue Villarreal quien ganó 4 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (2 PG – 1 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 7 Villarreal 7 4 2 1 1 5 12 Sevilla 4 4 1 1 2 0

Próximos partidos de Sevilla en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 6: vs Villarreal: 23 de septiembre – 13:30 horas

Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre – 06:00 horas

Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre – 08:15 horas

Fecha 9: vs Mallorca: 18 de octubre – 06:00 horas

Fecha 10: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 6: vs Sevilla: 23 de septiembre – 13:30 horas

Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre – 13:00 horas

Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre – 13:00 horas

Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre – 10:30 horas

Fecha 10: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Villarreal, según país