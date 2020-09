“Siempre tendrán un culé más”: Luis Suárez llora en su despedida del FC Barcelona

Este jueves 24 de septiembre el delantero uruguayo Luis Suárez se despidió del FC Barcelona y al nomás tomar el micrófono para ofrecer unas palabras, rompió a llorar. (Foto Prensa Libre: Captura de video)

Este jueves 24 de septiembre el delantero uruguayo Luis Suárez se despidió del FC Barcelona y al nomás tomar el micrófono para ofrecer unas palabras, rompió a llorar.

En el acto, que se llevó a cabo la sala de prensa del Camp Nou, estuvieron presentes el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, la familia del delantero y de algunos compañeros importantes como Leo Messi, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets.

Visiblemente emocionado por decir adiós, Luis Suárez, no pudo contener las lágrimas y se derrumbó al tan solo tomar el micrófono.

“Primero que nada agradecer que el club confió en mí tras un error que cometí”, dijo Suárez en referencia a que el FC lo contrató pese al mordisco que le dio a Giorgio Chiellini en el Mundial de 2014 y que le acarreó una sanción de la FIFA.

Con lágrimas, el charrúa dijo que siempre va a estar agradecido por el trato recibido en el club en el cual deja amigos. “Ayer me despedí de la gente del club y se vio claro que se va un ser humano que tiene sentimientos”, dijo Suárez.

También agradeció a su familia, pues dijo que han soportado todo y han disfrutado con ellos lo bueno y en lo malo lo han apoyado en todo momento, pues saben todo lo que sufrió.

Suárez dijo que se queda con lo bueno que vivió en el Barcelona: “levanté trofeos, que estuve con jugadores maravillosos, con el mejor de la historia. Y también agradecer a la afición que me han apoyado siempre, jamás lo voy a olvidar. Y agradecer al staff que trabaja día a día y hace un esfuerzo enorme día a día por nosotros”.

Dijo que “siempre tendrán un culé más, esté donde esté”.

Al Atlético de Madrid

Suárez, de 33 años, se marcha a un competidor directo del club catalán como es el Atlético de Madrid, que pagará 6 millones de euros en variables (6,9 millones de dólares) y que hizo oficial el fichaje en la noche del miércoles.

“Cuando el Barça me comunica que no cuenta conmigo, hubo muchas llamadas, pero me sentía capacitado para ir a un equipo con el que podamos competir de igual a igual con dos grandes equipos como son el Barcelona y el Real Madrid, no tenía ninguna duda”, explicó el ‘Pistolero’.

“Voy con muchísimas ganas, con muchísima ilusión porque me atrae mucho este nuevo desafío”, aseguró Suárez, insistiendo en que “me siento capacitado para seguir compitiendo en LaLiga, me siento con muchísimas ganas”.

“Me voy con muchas expectativas a un equipo muy competitivo (…) es un equipo muy ambicioso e intentaré ayudar a que siga creciendo y lograr algo importante”, explicó.

En cambio, no se ha parado a pensar mucho en lo que supondrá volver a enfrentarse al Barça en noviembre en la 10ª jornada liguera.

“Obviamente, que son especiales (estos partidos) cuando te enfrentas a tu exequipo, a amigos, a compañeros que te conocen y que tu conoces. Trataremos de hacer cada uno lo mejor para nuestro equipo y será algo lindo”.