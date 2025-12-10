Sin goles, Athletic Bilbao y PSG igualaron el partido

Un remate de Bradley Barcola terminó en el palo a los 64 minutos del segundo tiempo y PSG perdió su chance de ponerse en ventaja.
Fue un partido con mayor dominio de balón y oportunidades de rematar al arco para PSG (68% de la posesión y 19 disparos), y aún así el marcador terminó igualado.
Vitinha tuvo una gran actuación. El volante de PSG realizó 112 pases correctos y robó 2 balones.
La presencia defensiva Dani Vivian fue notable en el partido. El defensa de Athletic Bilbao fue importante por recuperar 3 balones y rechazar 6 pelotas peligrosas.
El DT de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Yuri Berchiche y Adama Boiro en la línea defensiva; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Nico Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Luis Enrique salió con una disposición táctica 4-3-3 con Matvey Safonov bajo los tres palos; Warren Zaire Emery, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en la mitad de cancha; y Bradley Barcola, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia en la delantera.
Daniel Siebert fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada los Leones enfrentarán de visitante a Atalanta, mientras que PSG jugará de visitante frente a Sporting Lisboa.
Cambios en Athletic Bilbao
- 72′ 2T – Salió Mikel Jauregizar por Alejandro Rego
- 73′ 2T – Salieron Jesús Areso por Andoni Gorosabel y Oihan Sancet por Asier Hierro
Amonestados en Athletic Bilbao:
- 27′ 1T Mikel Jauregizar (Conducta antideportiva), 2′ 2T Álex Berenguer (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 47′ 2T Unai Gómez (Demorar el juego)
Cambios en PSG
- 45′ 2T – Salió Marquinhos por Ilya Zabarnyi
- 61′ 2T – Salieron Senny Mayulu por Désiré Doué y Gorka Guruzeta por Unai Gómez
- 77′ 2T – Salieron Bradley Barcola por Gonçalo Ramos y Iñigo Ruiz por Mikel Vesga
Amonestado en PSG:
- 29′ 1T Warren Zaire Emery (Sujetar al rival para impedirle avanzar)