Sin goles, Athletic Bilbao y PSG igualaron el partido

Los Leones y PSG no lograron abrir el marcador y el partido correspondiente a la fecha 6 de la Champions acabó en empate.

Un remate de Bradley Barcola terminó en el palo a los 64 minutos del segundo tiempo y PSG perdió su chance de ponerse en ventaja.

Fue un partido con mayor dominio de balón y oportunidades de rematar al arco para PSG (68% de la posesión y 19 disparos), y aún así el marcador terminó igualado.

Vitinha tuvo una gran actuación. El volante de PSG realizó 112 pases correctos y robó 2 balones.

La presencia defensiva Dani Vivian fue notable en el partido. El defensa de Athletic Bilbao fue importante por recuperar 3 balones y rechazar 6 pelotas peligrosas.

El DT de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Yuri Berchiche y Adama Boiro en la línea defensiva; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Nico Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Luis Enrique salió con una disposición táctica 4-3-3 con Matvey Safonov bajo los tres palos; Warren Zaire Emery, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en la mitad de cancha; y Bradley Barcola, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia en la delantera.

Daniel Siebert fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Leones enfrentarán de visitante a Atalanta, mientras que PSG jugará de visitante frente a Sporting Lisboa.

Cambios en Athletic Bilbao

72′ 2T – Salió Mikel Jauregizar por Alejandro Rego

73′ 2T – Salieron Jesús Areso por Andoni Gorosabel y Oihan Sancet por Asier Hierro

Amonestados en Athletic Bilbao:

27′ 1T Mikel Jauregizar (Conducta antideportiva), 2′ 2T Álex Berenguer (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 47′ 2T Unai Gómez (Demorar el juego)

Cambios en PSG

45′ 2T – Salió Marquinhos por Ilya Zabarnyi

61′ 2T – Salieron Senny Mayulu por Désiré Doué y Gorka Guruzeta por Unai Gómez

77′ 2T – Salieron Bradley Barcola por Gonçalo Ramos y Iñigo Ruiz por Mikel Vesga

Amonestado en PSG: