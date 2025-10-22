Sin goles, Mónaco y Tottenham igualaron el partido

Sin goles, Mónaco y Tottenham igualaron el partido

Todo lo que dejó el duelo entre Mónaco y Tottenham: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Champions.

Mónaco y Tottenham no lograron abrir el marcador y el partido correspondiente a la fecha 3 de la Champions acabó en empate.

Con 23 tiros al arco contrario, Mónaco fue el equipo que más remató durante el encuentro. Aún así, no logró convertir para quedarse con el triunfo: 16 disparó a los tres palos y 7 tiró afuera.

Guglielmo Vicario tuvo una gran actuación. El portero de Tottenham fue protagonista frente a Mónaco: contuvo 9 disparos y efectuó 21 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Jordan Teze. El volante de Mónaco realizó 42 pases correctos, robó 5 balones y se animó a patear 2 veces.

El defensor Pedro Porro de Tottenham tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Kassoum Ouattara de Mónaco a los 45 minutos de la primera etapa.

El DT de Mónaco, Sébastien Pocognoli, presentó una disposición táctica 3-6-1 con Philipp Köhn en el arco; Thilo Kehrer, Mohammed Salisu y Caio Henrique en la línea defensiva; Krépin Diatta, Jordan Teze, Mamadou Coulibaly, Kassoum Ouattara, Maghnes Akliouche y Ansu Fati en el medio; y Folarin Balogun en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Thomas Frank salió con una disposición táctica 4-3-3 con Guglielmo Vicario bajo los tres palos; Pedro Porro, João Palhinha, Kevin Danso y Micky van de Ven en defensa; Rodrigo Bentancur, Archie Gray y Lucas Bergvall en la mitad de cancha; y Wilson Odobert, Richarlison y Mohammed Kudus en la delantera.

Marco Guida fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Mónaco enfrentará de visitante a FK Bodo/Glimt, mientras que Tottenham jugará de local frente a FC Copenhague.

Cambios en Mónaco
  • 56′ 2T – Salió Krépin Diatta por Aleksandr Golovin
  • 69′ 2T – Salieron Ansu Fati por Takumi Minamino y Kassoum Ouattara por Christian Mawissa
  • 82′ 2T – Salió Folarin Balogun por Mika Biereth
Cambios en Tottenham
  • 59′ 2T – Salieron Lucas Bergvall por Xavi Simons y Rodrigo Bentancur por Pape Matar Sarr
  • 68′ 2T – Salieron Wilson Odobert por Brennan Johnson y Richarlison por Kolo Muani
  • 78′ 2T – Salió Mohammed Kudus por Djed Spence
Amonestado en Tottenham:
  • 1′ 2T Richarlison (Conducta antideportiva)

