“Sin jugar a nada no hay milagros”, destaca la prensa española tras la eliminación del Real Madrid

El Real Madrid se despidió de la pelea por revalidar el título en una serie contra el club inglés, donde nunca se sintió cómodo y no encontró su futbol tanto en el juego de ida como el de vuelta.

“Sin jugar a nada no hay milagros”, tituló el Diario Marca en su edición digital, donde destacó que el Real Madrid perdió con justicia ante un Arsenal que fue superior y que en ningún momento mostró atributos para la añora remontada.

El Real Madrid cayó en la ida 3-0, lo que dejó cuesta arriba el pase a semifinales. Sin embargo, durante la semana la afición soñó con volver a vivir una noche mágica y darle vuelta al marcador, pero el equipo de Carlo Ancelotti no estuvo nada cerca.

“El Bernabéu generó una atmóstera imponente, rugió como en los ochenta, pero al final decide la pelota y al Madrid no le alcanzó, especialmente por la pifia de la ida. Deja también cicatrices en algunos futbolistas de quienes se esperaba muchísimo más de lo ofrecido”, señala Marca.

Por su parte, el Diario AS, tituló en su edición digital: “Y el Arsenal no se asustó”, al asegurar que el Real Madrid no estuvo nunca carca de la remontada y entregó la corona. “Tuvo coraje, pero la faltó claridad”, destacó en su crónica del partido.

“Al final, una remontada no es otra cosa que una gloriosa disculpa a un desastre colosal. Pues bien, el Madrid no se ganó esta vez el perdón del pecado original ante una hinchada que hizo su parte, que se esmeró en la coreografía, pero al equipo no le dio para reponerse del repaso en Londres”, hace ver AS.

La edición digital de Mundo Deportivo tituló: “El Arsenal asalta el Bernabéu y elimina al Madrid de la Champions”. Destacó que lo difícil, lo complicado, fue imposible, tras la eliminación del Real Madrid.

“También en el Bernabéu donde el Real Madrid, pese a 'jugar con 12', no pudo llevar a cabo la remontada ante el Arsenal (1-2) y se despide de esta Champions en cuartos de final. Un gol de Saka y otro de Martinelli, pese al de Vinicius para hacer el empate momentáneo, fueron demasiado”, destaca la crónica del partido.