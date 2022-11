Sin Kroos no hay fiesta: el Real Madrid se va al parón con un ajustado y sufrido 2-1 frente al Cádiz

Apenas un disparo mordido blando de Rodrygo, que se ha ido apagando de nueve mientras aumenta el sentimiento de añoranza del madridismo de Benzema, antes de que, de la nada, el encuentro se decantase hacia el equipo blanco a cinco minutos del descanso. Con la rosca perfecta que convierte un centro en regalo de Kroos y el cabezazo a placer de Militao, libre de marca, con Sobrino y Fali rompiendo el fuera de juego.

Frenado el nerviosismo antes de que apareciese la ansiedad, el Real Madrid aumentó el dominio del partido desde la posesión. Aunque una perdida en inicio de jugada de Kroos provocó la parada de Courtois. Reaccionó con rapidez para tapar espacios a Sobrino y sacar una mano decisiva.

Aportó frescura la entrada de Lucas Vázquez desde el inicio, instalado en campo contrario con subidas continuas que hicieron daño al rival. Fue cuando llegó el tanto que parecía ser la sentencia. Enganchó Kroos con potencia un balón con la derecha imparable para Ledesma. Otro tanto desde fuera del área del equipo que más provecho saca.

Ante sí la oportunidad de ganar de nuevo un partido con tranquilidad que desaprovechó el Real Madrid porque Ledesma se lució ante el disparo en carrera de Vini que en un nuevo intento decidió regalar el gol a Modric pero el croata, con todo a su favor y a portería vacía, chutó fuera en un fallo sin igual en su carrera.

We're not used to seeing Modric miss those… 😮 pic.twitter.com/pd3nNht57Y

Cuando parecía todo sentenciado y Courtois se acercaba a su primera portería a cero en su décimo intento en Liga, el portero belga cometió un error a un disparo de Bongonda. El rechace lo colocó en la escuadra Lucas Pérez para meter picante al final.

Goal for Cadiz !

Thibaut Courtois will not want to see it again but Lucas Perez won't mind.

Lead halved at the Bernabéu.#RealMadridCádiz #MadridCadiz #LaLiga pic.twitter.com/otXaK71ExW

— H/F (@hfworld_) November 10, 2022