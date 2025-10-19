Sin muchas emociones, Elche y Athletic Bilbao empataron 0-0

¡Nada para nadie! Elche y los Leones igualaron sin goles en el estadio Martínez Valero, por la fecha 9 de la Liga.

Elche intentó ser fuerte disparando muchas más veces en el arco, pero sin éxito para conseguir anotar. Según las estadísticas, 11 fueron al arco y 4 terminaron afuera.

Pedro Bigas se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Elche fue importante al quitar 3 balones y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Unai Simón se destacó también en el estadio Martínez Valero. El portero de Athletic Bilbao se lució al atajar 5 disparos y dar 25 pases correctos.

El técnico de Elche, Eder Sarabia, propuso una formación 3-5-2 con Iñaki Peña en el arco; Víctor Chust, Pedro Bigas y Léo Pétrot en la línea defensiva; Álvaro Núñez, Martim Neto, Aleix Febas, Marc Aguado y Germán Valera en el medio; y André Silva y Rafael Mir en el ataque.

Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Jesús Areso, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en defensa; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en la mitad de cancha; y Gorka Guruzeta en la delantera.

El árbitro José Guzmán Mansilla fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Martínez Valero.

En la siguiente fecha Elche se enfrentará de visitante ante Espanyol, mientras que los Leones jugarán de local frente a Getafe.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 14 puntos y se ubica en el séptimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 14 unidades y está en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Elche

61′ 2T – Salió Léo Pétrot por Adriá Pedrosa

74′ 2T – Salió Marc Aguado por Rodrigo Mendoza

88′ 2T – Salieron Germán Valera por John Donald y Martim Neto por Josán Fernández

Amonestados en Elche:

27′ 1T Víctor Chust, 38′ 1T Eder Sarabia y 44′ 1T Germán Valera (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Athletic Bilbao

45′ 2T – Salieron Gorka Guruzeta por Iñaki Williams y Robert Navarro por Nico Williams

57′ 2T – Salió Oihan Sancet por Unai Gómez

67′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Alejandro Rego

80′ 2T – Salió Aymeric Laporte por Aitor Paredes

Amonestados en Athletic Bilbao: