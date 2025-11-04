Sin muchas emociones, Napoli y Eintracht Frankfurt empataron 0-0

¡Nada para nadie! Napoli y E. Frankfurt igualaron sin goles en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 4 de la Champions.

Napoli intentó ser fuerte disparando muchas más veces en el arco, pero sin éxito para conseguir anotar. Según las estadísticas, 9 fueron al arco y 9 terminaron afuera.

Frank Anguissa se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Napoli efectuó 48 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Arthur Theate se destacó por su sólida defensa. El defensa de Eintracht Frankfurt tuvo un buen nivel .

El técnico de Napoli, Antonio Conte, propuso una formación 4-3-3 con Vanja Milinkovic Savic en el arco; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno y Miguel Gutiérrez en la línea defensiva; Frank Anguissa, Stanislav Lobotka y Scott McTominay en el medio; y Matteo Politano, Rasmus Hojlund y Eljif Elmas en el ataque.

Por su parte, el equipo de Dino Toppmoller salió a la cancha con un esquema 3-6-1 con Michael Zetterer bajo los tres palos; Nnamdi Collins, Robin Koch y Arthur Theate en defensa; Rasmus Kristensen, Fares Chaibi, Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Mario Götze y Jean Bahoya en la mitad de cancha; y Jonathan Burkardt en la delantera.

El árbitro João da Silva Pinheiro fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Diego Armando Maradona.

En la siguiente fecha Napoli se enfrentará de local ante Qarabag, mientras que E. Frankfurt jugará de local frente a Atalanta.

Cambios en Napoli

73′ 2T – Salió Stanislav Lobotka por Noa Lang

Amonestados en Napoli:

4′ 2T Amir Rrahmani y 51′ 2T Miguel Gutiérrez

Cambios en Eintracht Frankfurt

64′ 2T – Salieron Jean Bahoya por Ansgar Knauff y Matteo Politano por David Neres

78′ 2T – Salió Hugo Larsson por Ellyes Skhiri

92′ 2T – Salieron Nathaniel Brown por Aurele Amenda y Fares Chaibi por Mahmoud Dahoud

Amonestado en Eintracht Frankfurt: