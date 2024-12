Singo, defensor que hirió involuntariamente a Donnarumma se disculpa por las lesiones causadas

"Mi gesto evidentemente no fue voluntario", le escribió el defensor del Monaco al portero del PSG que estará de baja mientras sana de sus golpes en el rostro.

El defensa del Monaco Wilfred Singo se disculpó públicamente en redes sociales con Gianluigi Donnarumma un día después de haber causado graves heridas al guardameta del París Saint-Germain la víspera, durante un partido de la 16ª fecha de Ligue 1.

"Quiero presentar mis disculpas a Gianluigi Donnarumma. Mi gesto evidentemente no fue voluntario, pero pude descubrir después que tenía una herida importante en el rostro", escribió el monegasco en una 'storie' de Instagram, antes de dirigirse directamente al italiano: "te deseo una buena recuperación".

El miércoles, en el minuto 17 del partido ganado por el PSG en el estadio monegasco Louis-II, Wilfred Singo impactó los tacos de su bota en la mejilla del guardameta parisino, que tuvo que dejar su sitio bajo palos al ruso Matvey Safonov.

Aunque ya contaba con una tarjeta amarilla por una falta previa, Singo no recibió una segunda cartulina amarilla ni una roja directa. El árbitro François Letexier juzgó que el gesto "estaba en continuidad a la acción", según dijo el capitán parisino Marquinhos.

Donnarumma tuvo que recibir grapas en el rostro, y el guardameta sufre un "traumatismo facial con varias heridas", anunció el PSG luego del partido.

El italiano se sometió el 19 de diciembre a "pruebas médicas y deberá permanecer inactivo durante varios días", precisó el comunicado del club.

Por ahora el PSG no ha dado más actualizaciones sobre su portero y la Ligue 1 también ya comunicó que no habrá sanción para Singo puesto la acción no se trató de una agresión.

EL PSG también compartió un video en sus redes sociales en donde Singo y Donnarumma tienen un encuentro en el vestuario en donde el defensor se disculpa con el italiano.

Wilfried Singo s'est s’excusé auprès de Gianluigi Donnarumma à la fin du match. 🥰🤝 pic.twitter.com/qcWP3s1rhC — TotalSportsn (@totalsport221) December 19, 2024

