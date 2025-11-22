Slavia Praga vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Así llegan Slavia Praga y Athletic Bilbao
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions
Slavia Praga sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Arsenal. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions
Athletic Bilbao viene de perder contra Newcastle United por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 9.
Horario Slavia Praga y Athletic Bilbao, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas