Sobre el final, Hugo Duro marcó el gol del empate entre Valencia y Sevilla

Los Ches y los Sevillistas empataron 1-1 en su duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga.

En el minuto 12 de la segunda mitad marcó César Tárrega, en contra de su valla, para Sevilla. Fue Hugo Duro quién consiguió el empate para Valencia en el minuto 47 de la misma etapa.

El desempeño Hugo Duro lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Valencia mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 4 pases correctos.

Andrés Castrín dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Sevilla fue importante al quitar 2 balones y sacar 5 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Valencia, Carlos Corberán, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en la línea defensiva; Luis Rioja, Pepelu, Javi Guerra y Arnaut Danjuma en el medio; y André Almeida y Hugo Duro en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Matías Almeyda salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Odysseas Vlachodimos bajo los tres palos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Andrés Castrín y Joaquin Martinez en defensa; Djibril Sow, Lucien Agoumé, Batista Mendy y Peque Fernández en la mitad de cancha; y Akor Adams en la delantera.

Guillermo Cuadra Fernández fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Mestalla.

En la siguiente jornada los Ches se enfrentará de visitante ante Atlético de Madrid y los Sevillistas disputarán el juego de local frente a Real Oviedo.

Con este resultado, el anfitrión acumula 15 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo quinto puesto. Por su parte, la visita suma 17 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.

Cambios en Valencia

61′ 2T – Salió Javi Guerra por Lucas Beltrán

62′ 2T – Salieron Arnaut Danjuma por Diego López y André Almeida por Filip Ugrinic

67′ 2T – Salió Luis Rioja por Largie Ramazani

76′ 2T – Salió José Luis Gayà por Jesús Vázquez

Amonestados en Valencia:

28′ 2T José Copete (Conducta antideportiva), 42′ 2T Thierry Correia (Conducta antideportiva) y 51′ 2T César Tárrega (Conducta antideportiva)

Cambios en Sevilla

79′ 2T – Salió Peque Fernández por Joan Jordán

84′ 2T – Salió Joaquin Martinez por Alfon González

85′ 2T – Salió Lucien Agoumé por Alexis Sánchez

Amonestados en Sevilla: