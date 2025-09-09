Sólido triunfo de Honduras por 2-0 frente a Nicaragua

Durante la fecha 2 del grupo C , Honduras se impuso como vencedor ante Nicaragua con un marcador de 2 a 0 en el estadio Tiburcio Carías Andino. Fue Romell Quioto quien marcó el primer gol para Honduras al minuto 1 de la segunda mitad, mientras que el volante Alexy Vega sentenció el partido al no perdonar al portero rival en el minuto 45 de la misma etapa.

Romell Quioto se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Honduras metió 1 gol.

Alexy Vega fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Honduras marcó 1 gol.

El técnico de Honduras, Reinaldo Rueda, propuso una formación 4-5-1 con Edrick Menjívar en el arco; Andy Nájar, Getsel Montes, José Martínez y Joseph Rosales en la línea defensiva; Deybi Flores, Romell Quioto, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez y Luis Palma en el medio; y Antony Lozano en el ataque.

Por su parte, el equipo de Marco Figueroa salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Miguel Rodríguez bajo los tres palos; Josué Quijano, Justing Cano, Henry Niño y Óscar Acevedo en defensa; Juan Barrera, Marlon López, Emmanuel Gómez y Ariel Arauz en la mitad de cancha; y Jaime Moreno y Ariagner Smith en la delantera.

El árbitro Armando Villarreal fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Tiburcio Carías Andino.

En la siguiente fecha Honduras se enfrentará de local ante Costa Rica, mientras que Nicaragua jugará de local frente a Haití.

Cambios en Honduras

64′ 2T – Salieron Romell Quioto por Alexy Vega, Edwin Rodríguez por David Ruiz-Ochoa y Antony Lozano por Yustin Arboleda

78′ 2T – Salieron Luis Palma por José Pinto y Jorge Álvarez por Carlos Pineda

Amonestado en Honduras:

28′ 1T Antony Lozano (Conducta antideportiva)

Cambios en Nicaragua

45′ 2T – Salieron Emmanuel Gómez por Jacob Montes y Juan Barrera por Byron Bonilla

56′ 2T – Salió Jaime Moreno por Bancy Hernandez

70′ 2T – Salió Ariel Arauz por Matias Belli

85′ 2T – Salió Óscar Acevedo por Anyelo Velásquez

Amonestado en Nicaragua: