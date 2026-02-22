Solitario gol le da triunfo 1-0 a Sevilla sobre Getafe

Durante la fecha 25 de la Liga, los Sevillistas se llevaron una sufrida victoria por 1 a 0 ante el Geta. Djibril Sow definió el destino del encuentro, en el minuto 18 del segundo tiempo, al convertir su gol para los Sevillistas.

Djibril Sow se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Sevilla metió 1 gol, efectuó 156 pases correctos y recuperó 3 balones.

Adnan Januzaj fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Sevilla fue preciso con 92 pases efectivos y robó 4 pelotas.

El volante Luis Milla del Getafe humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 18 minutos de la primera etapa.

El técnico de Getafe, José Bordalás, propuso una formación 5-3-2 con David Soria en el arco; Kiko Femenía, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Zaid Romero y Juan Iglesias en la línea defensiva; Luis Milla, Djené Dakonam y Mauro Arambarri en el medio; y Luis Vázquez y Martín Satriano en el ataque.

Por su parte, el equipo de Francisco Martínez salió a la cancha con un esquema 3-5-2 con Odysseas Vlachodimos bajo los tres palos; Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj y Kike Salas en defensa; César Azpilicueta, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow y Gabriel Suazo en la mitad de cancha; y Neal Maupay y Akor Adams en la delantera.

El árbitro Mateo Busquets Ferrer fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

En la siguiente fecha el Geta se enfrentará de visitante ante Real Madrid, mientras que los Sevillistas jugarán de visitante frente a Betis. Los Sevillistas se prepará para vivir el Derbi de Sevilla, un duelo lleno de pasión con su histórico adversario.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 29 puntos y se ubica en el décimo segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 29 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Getafe

67′ 2T – Salieron Abdelkabir Abqar por Diego Rico y Juan Iglesias por Adrián Liso

75′ 2T – Salieron Mauro Arambarri por Mario Martín y Luis Vázquez por Veljko Birmancevic

Amonestado en Getafe:

28′ 1T Juan Iglesias (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Getafe:

25′ 1T Djené Dakonam (Roja directa)

Cambios en Sevilla

45′ 2T – Salieron Batista Mendy por Chidera Ejuke y Gabriel Suazo por Adnan Januzaj

54′ 2T – Salió Tanguy Nianzou por José Ángel Carmona

79′ 2T – Salió Neal Maupay por Alexis Sánchez

88′ 2T – Salió Akor Adams por Peque Fernández

Amonestado en Sevilla: