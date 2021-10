“¿Sólo el fin de semana de Zuckerberg y el mío han salido mal?”. El irónico tuit de Neymar tras el apagón de Facebook

El PSG fue vencido por el Stade de Rennes 2-0 y la prensa francesa lanzó duras críticas a Neymar por el nivel que mostró en el juego que les quitó el invicto en el torneo de esa nación.

“¿Sólo el fin de semana de Zuckerberg y el mío han salido mal o el de alguien más?”, escribió Ney en Twitter, la única red en la que muchos, incluida Facebook y sus redes hermanas, pudieron socializar durante el tiempo del apagón.

Pronto el tuit alcanzó los 12 mil retuiteos, 3 mil personas lo han citado y 220 mil personas le han dado me gusta. Neymar tiene casi 55 millones de seguidores en Twitter y la mayoría de ellos lo tomaron con jocosidad y pronto se ha vuelto más viral su comentario sarcástico.

El compatriota de Neymar, Lucas Moura, se sumó a la broma y también hizo un comentario en esta misma red social.

“Con la caída de WhatsApp e Instagram pude conversar un poco con mi esposa. Muy buena gente”, redactó el futbolista del Tottenham de la Premier League.

