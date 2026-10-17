“Son incidencias que liquidan el espectáculo”: Pellegrini cuestiona el arbitraje ante el Barcelona

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, expresó su frustración tras la derrota por 5-2 frente al Barcelona, un resultado que, a su criterio, no refleja lo ocurrido en el terreno de juego y estuvo condicionado por decisiones arbitrales que calificó de "incomprensibles e inexplicables".

"Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro a la altura de la cabeza. La expulsión es una provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro", señaló Pellegrini.

El técnico chileno consideró que fue un encuentro marcado por numerosas incidencias y faltas, por lo que comprendió que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea estuviera bajo presión. Sin embargo, cuestionó especialmente la anulación del gol que habría significado el empate 2-2.

"Cucho Hernández va a parar con el pecho y le da el defensa del Barcelona y le pega en la mano. Es lo que provoca la infracción. Son incidencias que liquidan el espectáculo ante 70.000 personas", afirmó.

Pellegrini destacó el rendimiento del Betis

El entrenador también elogió a Dani Ceballos y Giovani Lo Celso, quienes disputaron su primer encuentro como titulares de la temporada. Explicó que ambos fueron incluidos en la alineación con el objetivo de tener mayor posesión del balón, una estrategia que, según indicó, funcionó hasta la expulsión de Facundo Bernal.

Pellegrini destacó que el Betis logró competir de igual a igual frente al Barcelona mientras ambos equipos tuvieron once jugadores y lamentó que la inferioridad numérica condicionara el desarrollo del encuentro.

El técnico aseguró que enfrentar al que considera el mejor equipo del campeonato no es sencillo e insistió en que la expulsión fue determinante para el resultado final.