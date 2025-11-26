Sporting Lisboa golea 3-0 a Club Brugge

Sporting fue letal y aplastó 3 a 0 a Club Brugge, en la fecha 5 de la Champions. Primero fue Geovany Quenda quien abrió la cuenta con un gol de jugada al minuto 24 de la primera mitad. Ya en el minuto 30 de la misma etapa Luis Suárez logró ampliar la distancia (gol de de jugada) y, minutos más tarde, Francisco Trincão superó al arquero rival y sentenció el 3 a 0 al minuto 24 del segundo tiempo.

El conjunto de Rui Borges generó peligro con un disparo de Luis Suárez, a los 47 minutos de la segunda etapa, que terminó impactando en uno de los palos.

El mejor jugador del partido fue Geny Catamo. El centrocampista de Sporting Lisboa fue preciso con 45 pases efectivos, robó 2 pelotas y buscó 3 veces el arco contrario.

Geovany Quenda fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Sporting Lisboa marcó 1 gol y dio 9 pases correctos y buscó 3 veces el arco contrario.

El técnico de Sporting, Rui Borges, propuso una formación 4-5-1 con Rui Silva en el arco; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en la línea defensiva; Morten Hjulmand, João Simões, Geny Catamo, Francisco Trincão y Geovany Quenda en el medio; y Luis Suárez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Nicky Hayen salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Nordin Jackers bajo los tres palos; Hugo Siquet, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Joaquin Seys en defensa; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Carlos Forbs, Hans Vanaken y Christos Tzolis en la mitad de cancha; y Romeo Vermant en la delantera.

Tobias Stieler fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio José Alvalade XXI.

El próximo partido de Sporting en el campeonato será como visitante ante Bayern Múnich, mientras que Club Brugge recibirá a Arsenal.

Cambios en Sporting Lisboa

62′ 2T – Salió João Simões por Hidemasa Morita

75′ 2T – Salieron Geny Catamo por Salvador Blopa y Geovany Quenda por Alisson Santos

84′ 2T – Salieron Luis Suárez por Rodrigo Ribeiro y Maximiliano Araujo por Matheus Reis

Amonestado en Sporting Lisboa:

10′ 1T Morten Hjulmand (Conducta antideportiva)

Cambios en Club Brugge

60′ 2T – Salió Romeo Vermant por Nicolo Tresoldi

73′ 2T – Salieron Carlos Forbs por Hugo Vetlesen y Aleksandar Stankovic por Mamadou Diakhon

80′ 2T – Salieron Hugo Siquet por Jorne Spileers y Joaquin Seys por Zaid Romero

Amonestados en Club Brugge: