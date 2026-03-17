Sporting Lisboa golea 5-0 y confirma su clasificación a Cuartos de Final

Una gran jugada de Sporting, a los 75 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Rafael Nel. Con un centro de Daniel Bragança, el delantero conectó con el balón en el área grande y entró al fondo del arco contrario.
El palo salvó a ambos equipos en los disparos de Nuno Santos para Sporting Lisboa y del defensor Odin Bjortuft de FK Bodo/Glimt.
Francisco Trincão se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Sporting Lisboa efectuó 63 pases correctos y buscó el arco contrario con 7 disparos.
Pedro Gonçalves fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Sporting Lisboa marcó 1 gol y dio 29 pases correctos y buscó 6 veces el arco contrario.
El técnico de Sporting, Rui Borges, propuso una formación 4-5-1 con Rui Silva en el arco; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en la línea defensiva; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão y Geny Catamo en el medio; y Luis Suárez en el ataque.
Por su parte, el equipo de Kjetil Knutsen salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Nikita Haikin bajo los tres palos; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen y Fredrik Bjorkan en defensa; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en la mitad de cancha; y Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh y Jens Hauge en la delantera.
El árbitro Sandro Schärer fue el encargado de supervisar el juego en el estadio José Alvalade XXI.
Sporting Lisboa se impuso por amplia diferencia a FK Bodo/Glimt y sacó boleto a Cuartos de Final de la Champions.
Cambios en Sporting Lisboa
- 109′ A2 – Salieron Maximiliano Araujo por Ousmane Diomande y Francisco Trincão por Souleymane Faye
- 115′ A2 – Salió Luis Suárez por Rafael Nel
- 63′ 2T – Salió Eduardo Quaresma por Zeno Debast
- 67′ 2T – Salieron Pedro Gonçalves por Nuno Santos y Hidemasa Morita por Daniel Bragança
Amonestados en Sporting Lisboa:
- 0′ 2T Morten Hjulmand (Conducta antideportiva), 28′ 2T Iván Fresneda (Conducta antideportiva) y 13′ A1 Nuno Santos (Conducta antideportiva)
Cambios en FK Bodo/Glimt
- 105′ A2 – Salió Jostein Gundersen por Haitam Aleesami
- 78′ 2T – Salieron Kasper Hogh por Andreas Helmersen y Jens Hauge por Ulrik Saltnes
- 83′ 2T – Salió Hakon Evjen por Daniel Bassi
- 84′ 2T – Salió Ole Didrik Blomberg por Isak Määttä
- 90′ 2T – Salió Sondre Brunstad Fet por Sondre Auklend
Amonestados en FK Bodo/Glimt:
- 5′ 1T Ole Didrik Blomberg (Conducta antideportiva), 22′ 2T Kasper Hogh (Conducta antideportiva), 17′ A1 Daniel Bassi (Insultar o desaprobar al árbitro) y 12′ A2 Ulrik Saltnes (Conducta antideportiva)