Sporting Lisboa golea 5-0 y confirma su clasificación a Cuartos de Final

En la llave 7 de la Champions, Sporting demostró su superioridad frente a FK Bodo/Glimt y lo venció con un marcador 5-0 en el estadio José Alvalade XXI. Gonçalo Inácio (33′ 1T), Pedro Gonçalves (15′ 2T), Luis Suárez (32′ 2T, de penal), Maximiliano Araujo (1′ A1) y Rafael Nel (15′ A2) fueron los autores del aplastante triunfo del equipo local.

Una gran jugada de Sporting, a los 75 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Rafael Nel. Con un centro de Daniel Bragança, el delantero conectó con el balón en el área grande y entró al fondo del arco contrario.

El palo salvó a ambos equipos en los disparos de Nuno Santos para Sporting Lisboa y del defensor Odin Bjortuft de FK Bodo/Glimt.

Francisco Trincão se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Sporting Lisboa efectuó 63 pases correctos y buscó el arco contrario con 7 disparos.

Pedro Gonçalves fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Sporting Lisboa marcó 1 gol y dio 29 pases correctos y buscó 6 veces el arco contrario.

El técnico de Sporting, Rui Borges, propuso una formación 4-5-1 con Rui Silva en el arco; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en la línea defensiva; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão y Geny Catamo en el medio; y Luis Suárez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Kjetil Knutsen salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Nikita Haikin bajo los tres palos; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen y Fredrik Bjorkan en defensa; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en la mitad de cancha; y Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh y Jens Hauge en la delantera.

El árbitro Sandro Schärer fue el encargado de supervisar el juego en el estadio José Alvalade XXI.

Sporting Lisboa se impuso por amplia diferencia a FK Bodo/Glimt y sacó boleto a Cuartos de Final de la Champions.

Cambios en Sporting Lisboa

109′ A2 – Salieron Maximiliano Araujo por Ousmane Diomande y Francisco Trincão por Souleymane Faye

115′ A2 – Salió Luis Suárez por Rafael Nel

63′ 2T – Salió Eduardo Quaresma por Zeno Debast

67′ 2T – Salieron Pedro Gonçalves por Nuno Santos y Hidemasa Morita por Daniel Bragança

Amonestados en Sporting Lisboa:

0′ 2T Morten Hjulmand (Conducta antideportiva), 28′ 2T Iván Fresneda (Conducta antideportiva) y 13′ A1 Nuno Santos (Conducta antideportiva)

Cambios en FK Bodo/Glimt

105′ A2 – Salió Jostein Gundersen por Haitam Aleesami

78′ 2T – Salieron Kasper Hogh por Andreas Helmersen y Jens Hauge por Ulrik Saltnes

83′ 2T – Salió Hakon Evjen por Daniel Bassi

84′ 2T – Salió Ole Didrik Blomberg por Isak Määttä

90′ 2T – Salió Sondre Brunstad Fet por Sondre Auklend

Amonestados en FK Bodo/Glimt: