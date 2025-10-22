Sporting Lisboa voltea el marcador y triunfa 2 a 1 ante Olympique de Marsella con gol agónico

El partido correspondiente a la fecha 3 de la Champions, que ha enfrentado a Sporting y O. Marsella en el estadio José Alvalade XXI, culminó con derrota para el equipo visitante y fue superado 2-1. El equipo anfitrión logró una remontada impresionante luego de comenzar en desventaja, al minuto 13′ del primer tiempo, a través de un disparo de Igor Paixão. Sporting Lisboa siguió intentando y tuvo premio con dos goles de jugada de Geny Catamo (23′ de la segunda mitad) y de Alisson Santos (40′ de la misma etapa).

El protagonismo de Alisson Santos lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Sporting Lisboa mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

También fue clave en el estadio José Alvalade XXI, Igor Paixão. El volante de Olympique de Marsella se destacó frente a Sporting Lisboa ya que convirtió 1 gol, dio 14 pases correctos y pateó 4 veces al arco.

El entrenador de Sporting, Rui Borges, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Rui Silva en el arco; Iván Fresneda, Zeno Debast, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en la línea defensiva; Morten Hjulmand, João Simões, Geovany Quenda, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves en el medio; y Luis Suárez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Roberto De Zerbi se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Gerónimo Rulli bajo los tres palos; Tim Weah, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi y Emerson Palmieri en defensa; Mason Greenwood, Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Höjbjerg y Igor Paixão en la mitad de cancha; y Pierre Aubameyang en la delantera.

El partido en el estadio José Alvalade XXI fue dirigido por el árbitro Rade Obrenovic.

Por la próxima fecha, Sporting visitará a Juventus. Por otro lado, O. Marsella recibirá a Atalanta.

Cambios en Sporting Lisboa

63′ 2T – Salieron João Simões por Fotios Ioannidis y Geovany Quenda por Geny Catamo

79′ 2T – Salieron Iván Fresneda por Alisson Santos y Zeno Debast por Ousmane Diomande

92′ 2T – Salió Maximiliano Araujo por Matheus Reis

Amonestados en Sporting Lisboa:

44′ 2T Maximiliano Araujo (Discutir con un rival) y 49′ 2T Pedro Gonçalves (Conducta antideportiva)

Cambios en Olympique de Marsella

45′ 2T – Salieron Mason Greenwood por Michael Murillo y Arthur Vermeeren por Matthew O´Riley

66′ 2T – Salieron Tim Weah por Ulisses García y Igor Paixão por Angel Gomes

80′ 2T – Salió Pierre Aubameyang por Robinio Vaz

Amonestados en Olympique de Marsella:

2′ 1T Leonardo Balerdi (Conducta antideportiva), 38′ 1T Emerson Palmieri (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Benjamin Pavard (Discutir con un rival)

Expulsado en Olympique de Marsella: