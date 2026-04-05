Por la llave 4 se enfrentarán Sporting Lisboa y Arsenal

Sporting y los Gunners se enfrentan el próximo martes 7 de abril por la llave 4 de la Champions. El partido se jugará desde las 13:00 horas en el estadio José Alvalade XXI.

El último mano a mano en este certamen fue el 26 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League – 2024-2025, y Arsenal se llevó la victoria por 1 a 5.

Los resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Fase de Liga : Sporting Lisboa 4 vs Kairat Almaty 1 (18 de septiembre de 2025)

: Sporting Lisboa 4 vs Kairat Almaty 1 (18 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Napoli 2 vs Sporting Lisboa 1 (1 de octubre de 2025)

: Napoli 2 vs Sporting Lisboa 1 (1 de octubre de 2025) Fase de Liga : Sporting Lisboa 2 vs Olympique de Marsella 1 (22 de octubre de 2025)

: Sporting Lisboa 2 vs Olympique de Marsella 1 (22 de octubre de 2025) Fase de Liga : Juventus 1 vs Sporting Lisboa 1 (4 de noviembre de 2025)

: Juventus 1 vs Sporting Lisboa 1 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Sporting Lisboa 3 vs Club Brugge 0 (26 de noviembre de 2025)

: Sporting Lisboa 3 vs Club Brugge 0 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Bayern Múnich 3 vs Sporting Lisboa 1 (9 de diciembre de 2025)

: Bayern Múnich 3 vs Sporting Lisboa 1 (9 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)

: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero) Fase de Liga : Athletic Bilbao 2 vs Sporting Lisboa 3 (28 de enero)

: Athletic Bilbao 2 vs Sporting Lisboa 3 (28 de enero) Octavos de Final : FK Bodo/Glimt 3 vs Sporting Lisboa 0 (11 de marzo)

: FK Bodo/Glimt 3 vs Sporting Lisboa 0 (11 de marzo) Octavos de Final: Sporting Lisboa 5 vs FK Bodo/Glimt 0 (17 de marzo)

Los resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Fase de Liga : Athletic Bilbao 0 vs Arsenal 2 (16 de septiembre de 2025)

: Athletic Bilbao 0 vs Arsenal 2 (16 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Arsenal 2 vs Olympiacos 0 (1 de octubre de 2025)

: Arsenal 2 vs Olympiacos 0 (1 de octubre de 2025) Fase de Liga : Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)

: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025) Fase de Liga : Slavia Praga 0 vs Arsenal 3 (4 de noviembre de 2025)

: Slavia Praga 0 vs Arsenal 3 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)

: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Club Brugge 0 vs Arsenal 3 (10 de diciembre de 2025)

: Club Brugge 0 vs Arsenal 3 (10 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Inter 1 vs Arsenal 3 (20 de enero)

: Inter 1 vs Arsenal 3 (20 de enero) Fase de Liga : Arsenal 3 vs Kairat Almaty 2 (28 de enero)

: Arsenal 3 vs Kairat Almaty 2 (28 de enero) Octavos de Final : Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo)

: Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo) Octavos de Final: Arsenal 2 vs Bayer Leverkusen 0 (17 de marzo)

Horario Sporting Lisboa y Arsenal, según país