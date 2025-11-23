Sporting Lisboa vs Club Brugge: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Club Brugge y Sporting Lisboa se enfrentarán en el estadio José Alvalade XXI el próximo miércoles 26 de noviembre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Champions.

Así llegan Sporting Lisboa y Club Brugge

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Sporting Lisboa igualó 1-1 frente a Juventus. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 5 goles y registró solo 8 a favor.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge igualó 3-3 ante Barcelona en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 10 en contra.

El último mano a mano en este certamen fue el 10 de diciembre, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League – 2024-2025, y Club Brugge se llevó la victoria por 2 a 1.

Horario Sporting Lisboa y Club Brugge, según país