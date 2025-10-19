Sporting Lisboa vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Así llegan Sporting Lisboa y Olympique de Marsella
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions
Sporting Lisboa cayó 1 a 2 ante Napoli en el Diego Armando Maradona.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions
Olympique de Marsella llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Ajax.
El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 2 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA – Champions League 2022-2023, y Olympique de Marsella fue el ganador por 0 a 2.
Próximos partidos de Sporting Lisboa en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 4: vs Juventus: 4 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 5: vs Club Brugge: 26 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 6: vs Bayern Múnich: 9 de diciembre – 11:45 horas
- Fecha 7: vs PSG: 20 de enero – 14:00 horas
- Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 28 de enero – 14:00 horas
Próximos partidos de Olympique de Marsella en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 4: vs Atalanta: 5 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 5: vs Newcastle United: 25 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 6: vs U. Saint-Gilloise: 9 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 7: vs Liverpool: 21 de enero – 14:00 horas
- Fecha 8: vs Club Brugge: 28 de enero – 14:00 horas
Horario Sporting Lisboa y Olympique de Marsella, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas