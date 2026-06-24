Sudáfrica vence a Corea del Sur, clasifica y acompañará a México en los dieciseisavos de final

Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Monterrey y consiguió un resultado decisivo en la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026. Con esta victoria, el equipo africano aseguró matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final.

El partido tuvo un ritmo controlado durante la primera mitad. Ambas selecciones priorizaron el orden defensivo y evitaron riesgos innecesarios, lo que derivó en un encuentro con pocas ocasiones claras antes del descanso.

El gol que definió el resultado llegó al minuto 63. Thapelo Maseko aprovechó un error en la salida de la defensa surcoreana y definió con precisión para marcar el 1-0. El tanto fue celebrado con intensidad por los jugadores sudafricanos, conscientes de lo que representaba para sus aspiraciones.

Corea del Sur intentó reaccionar tras el gol, pero tuvo dificultades para generar peligro constante frente a la defensa sudafricana. El equipo asiático dominó la posesión en algunos tramos del segundo tiempo, aunque sin la claridad necesaria para igualar el marcador.

Sudáfrica defendió su ventaja con orden y aprovechó los espacios que dejó su rival en busca del empate. El conjunto africano mostró solidez defensiva y eficacia en el momento clave del partido.

Con esta victoria, Sudáfrica alcanzó los puntos necesarios para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026. El resultado representa un logro importante para el combinado africano en su regreso a una Copa del Mundo.

RSA 🇿🇦 1-0 🇰🇷 KOR (FT) - A la cuarta fue la vencida: Sudáfrica supera la fase de grupos por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa del Mundo. Se enfrentará a Canadá en 1/16. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 25, 2026

Corea del Sur, por su parte, quedó en una situación comprometida y deberá esperar otros resultados para saber si conserva alguna opción de avanzar como uno de los mejores terceros.

El Grupo A cerró con México y Sudáfrica clasificados a los dieciseisavos de final, mientras que Corea del Sur y República Checa quedaron pendientes de los criterios de clasificación o de los resultados de otros grupos.