Suecia da la sorpresa y golea a Estados Unidos en el debut en Tokio 2020

El doblete de Stina Blackstenius (25, 54) y el tanto de Lina Hurtig (72) pusieron a las suecas en cabeza del grupo G, mientras las estadounidenses, vigentes campeonas del mundo, cierran la llave junto a Nueva Zelanda que cayó 2-1 ante Australia, en el otro partido del grupo.

