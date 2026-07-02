Fútbol Internacional
Suiza vence a Argelia y espera rival entre Colombia y Ghana en el Mundial 2026
Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Ghana.
El suizo Breel Embolo (dcha.) celebra con su compañero Dan Ndoye (izq.) tras marcar el primer gol durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Argelia, en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Foto Prensa Libre: EFE.
Suiza derrotó 2-0 a Argelia en el BC Place de Vancouver y aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Los helvéticos ahora esperan al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana.
Suiza confirmó su favoritismo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 2-0 a Argelia en un partido de dieciseisavos de final.
El conjunto dirigido por Murat Yakin tomó la iniciativa desde el inicio y encontró la recompensa al minuto 10. Breel Embolo aprovechó una buena combinación ofensiva para definir dentro del área y abrir el marcador, una ventaja que permitió a los europeos controlar el ritmo del encuentro.
Argelia intentó reaccionar con un juego más directo y presión en el mediocampo, pero encontró una defensa suiza ordenada y pocas oportunidades para generar peligro. La selección helvética administró la ventaja con solvencia durante el resto del primer tiempo.
Nada más comenzar el complemento, Dan Ndoye amplió la diferencia al minuto 46 con una rápida transición ofensiva que prácticamente sentenció el partido. A partir de ese momento, Suiza manejó la posesión y limitó cualquier intento de reacción del conjunto africano.
Con este resultado, Suiza se instala en los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Ghana, programado para definir al último clasificado de esa llave. Argelia, por su parte, se despide del Mundial después de superar la fase de grupos y competir con intensidad en su primera eliminatoria.