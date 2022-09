¡Super Lewandowski! El polaco marca un triplete en su estreno en Champions League con el Barcelona

Por ejemplo, hoy se vio lo que puede aportar Franck Kessié, más en la llegada que en la construcción. El exmilanista abrió la lata después de que Kounde descolgara un servicio de saque de esquina. El francés, por cierto, dio la tercera asistencia consecutiva del curso, dos frente al Sevilla y la que valió el 1-0.

Vivió el Barcelona de los destellos por la derecha de Dembélé, que encaró una y cien veces a su par, y generó múltiples acciones. Siempre con la mirada pendiente de Lewandowski, que volvió a dar una clase de fútbol, hoy centrando la atención de los centrales y dándole opciones a sus dos compañeros de ataque: Dembélé y Ansu.

Todo volvió a su cauce en el momento en el que Lewandowski entró en juego. El polaco, una maravilla posicionalmente, recibió en el balcón del área un servicio de Sergi Roberto y puso el balón en el palo izquierdo de Stanek (2-0, min. 34).

Sin embargo, al borde del descanso, una recuperación de Dembélé permitió el 3-1, otra vez por de Lewandowski, que remató en el segundo palo y en plancha un servicio del francés en el minuto 48.

