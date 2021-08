Supercopa de Alemania: Haaland vs. Lewandowski, el mejor homenaje a Gerd “el Torpedo” Müller

Cifras que tanto Robert Lewandowski como Erling Haaland parecen dispuestos a superar esta temporada como dejaron claro en la primera jornada liguera.

El internacional polaco arrancó el curso firmando el gol del empate (1-1) del Bayern de Múnich en su visita al campo del Borussia Mönchengladbach, mientras que el noruego se convirtió en el gran protagonista de la goleada (5-2) del Borussia Dortmund sobre el Eintracht de Fráncfort, tras anotar dos tantos y sumar tres asistencias.

Datos que hablan de la influencia de ambos delanteros en el juego de los dos “gigantes” del futbol alemán.

Y es que Haaland, como demostró en el primer encuentro del campeonato, parece haber encontrado en el trepidante estilo de juego que propone Marco Rose para explotar sus cualidades.

“Lo que hace excelentemente bien el Borussia Dortmund es acelerar tras robar el balón. Cuando encaran a los defensas en velocidad es difícil defenderlos”, advirtió el nuevo entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann en declaraciones difundidas por el conjunto bávaro.

Si el nuevo Borussia Dortmund de Marco Rose ya ha dejado claras desde el principio sus señas de identidad, el nuevo Bayern de Nagelsmann apenas dejó entrever algunas pistas sobre su nuevo modelo de juego en su estreno liguero.

Aunque como quedó claro ante el Borussia Mönchengladbach, en un encuentro en el que sólo la sobresaliente actuación del portero local, el suizo Yann Sommer, impidió la victoria del Bayern, el polaco Robert Lewandowski seguirá jugando un papel fundamental.

Tal y como ya ocurrió el pasado marzo en el encuentro liguero que enfrentó a ambos conjuntos en el Allianz Arena de Múnich y en el que el Bayern se impuso por 4-2, tras remontar con un triplete de Lewandowski el 0-2 con el que el Borussia Dortmund se situó a los nueve minutos de juego en el marcador, gracias a dos goles de Erling Haaland.

Un espectacular duelo que ambos equipos intentarán repetir este martes (20:30) en el Signal Iduma Park de Dortmund, donde Bayern, ganador de ocho títulos, y Dortmund, vencedor de seis ediciones, disputarán su tercera final consecutiva de la Supercopa de Alemania.

🎙 Marco Rose:

“Erling wants to be a complete player, he says that himself. He is still young and still has so much potential for development. Imagine what a footballer he will become if he takes full control. We're working on that together." pic.twitter.com/ESM1u1M5Ir

