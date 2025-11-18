Surinam fue derrotado por Guatemala con un marcador de 3-1

A Surinam no le alcanzó con llegar al arco rival para superar en el marcador a Guatemala, quien ganó 3-1 en la fecha 6 del grupo A . Los goles del partido para el local los anotaron Darwin Lom (4′ 2T), Olger Escobar (12′ 2T) y Oscar Santis (20′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Nicolás Samayoa (48′ 2T, en contra).

El protagonismo de Darwin Lom lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Guatemala metió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Olger Escobar. El delantero de Guatemala convirtió 1 gol.

El entrenador de Guatemala, Luis Tena, dispuso en campo una formación 3-6-1 con Nicholas Hagen en el arco; José Pinto, José Rosales y Nicolás Samayoa en la línea defensiva; Aaron Herrera, Jonathan Franco, Darwin Lom, José Morales, Oscar Santis y Rudy Muñoz en el medio; y Pedro Altán en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Stanley Menzo se plantaron con una estrategia 3-6-1 con Etienne Vaessen bajo los tres palos; Leo Abena, Djavan Anderson y Shaquille Pinas en defensa; Kenneth Paal, Justin Lonwijk, Dhoraso Klas, Ridgeciano Haps, Denzel Jubitana y Richonell Margaret en la mitad de cancha; y Tjaronn Chery en la delantera.

El partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue dirigido por el árbitro Juan Calderón Pérez.

Cambios en Guatemala

56′ 2T – Salió Pedro Altán por Olger Escobar

68′ 2T – Salieron Darwin Lom por Rubio Méndez y Oscar Santis por Matthew Evans

72′ 2T – Salió José Rosales por Kevin Ramírez

73′ 2T – Salió Rudy Muñoz por Antonio López

Amonestado en Guatemala:

10′ 2T José Rosales

Cambios en Surinam

45′ 2T – Salieron Denzel Jubitana por Sheraldo Becker y Justin Lonwijk por Jay-Roy Grot

62′ 2T – Salieron Ridgeciano Haps por Radinio Balker y Dhoraso Klas por Virgil Misidjan

79′ 2T – Salió Leo Abena por Stefano Denswil

Amonestado en Surinam: