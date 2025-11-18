Surinam fue derrotado por Guatemala con un marcador de 3-1

El protagonismo de Darwin Lom lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Guatemala metió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Olger Escobar. El delantero de Guatemala convirtió 1 gol.
El entrenador de Guatemala, Luis Tena, dispuso en campo una formación 3-6-1 con Nicholas Hagen en el arco; José Pinto, José Rosales y Nicolás Samayoa en la línea defensiva; Aaron Herrera, Jonathan Franco, Darwin Lom, José Morales, Oscar Santis y Rudy Muñoz en el medio; y Pedro Altán en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Stanley Menzo se plantaron con una estrategia 3-6-1 con Etienne Vaessen bajo los tres palos; Leo Abena, Djavan Anderson y Shaquille Pinas en defensa; Kenneth Paal, Justin Lonwijk, Dhoraso Klas, Ridgeciano Haps, Denzel Jubitana y Richonell Margaret en la mitad de cancha; y Tjaronn Chery en la delantera.
El partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue dirigido por el árbitro Juan Calderón Pérez.
Cambios en Guatemala
- 56′ 2T – Salió Pedro Altán por Olger Escobar
- 68′ 2T – Salieron Darwin Lom por Rubio Méndez y Oscar Santis por Matthew Evans
- 72′ 2T – Salió José Rosales por Kevin Ramírez
- 73′ 2T – Salió Rudy Muñoz por Antonio López
Amonestado en Guatemala:
- 10′ 2T José Rosales
Cambios en Surinam
- 45′ 2T – Salieron Denzel Jubitana por Sheraldo Becker y Justin Lonwijk por Jay-Roy Grot
- 62′ 2T – Salieron Ridgeciano Haps por Radinio Balker y Dhoraso Klas por Virgil Misidjan
- 79′ 2T – Salió Leo Abena por Stefano Denswil
Amonestado en Surinam:
- 43′ 2T Kenneth Paal