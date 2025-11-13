Surinam le pasó por encima 8-0 a El Salvador con doblete de Richonell Margaret

En la fecha 5 del grupo A , Richonell Margaret mostró su mejor nivel con dos goles para el triunfo de Surinam ante El Salvador por 8 a 0. Un marcador abultado reflejó la clara superioridad del equipo de Stanley Menzo, demostrando un poderío ofensivo arrollador con el doblete de Richonell Margaret. El delantero aportó dos golazos de jugada en los minutos 28 y 30 del segundo tiempo. El triunfo fue posible además por la aparición de Tjaronn Chery, con un remate desde los doce pasos al minuto 43′ 1T, y de Dhoraso Klas, después de rematar durante la segunda mitad (37′ 2T).

El desempeño Richonell Margaret lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Surinam mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Dhoraso Klas también jugó un buen partido. El volante de Surinam metió 1 gol.

El estratega de Surinam, Stanley Menzo, paró al once inicial con una formación 3-6-1 con Etienne Vaessen en el arco; Kenneth Paal, Leo Abena y Shaquille Pinas en la línea defensiva; Radinio Balker, Tjaronn Chery, Djavan Anderson, Ridgeciano Haps, Jean-Paul Boëtius y Sheraldo Becker en el medio; y Richonell Margaret en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Hernán Darío Gómez salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Mario González bajo los tres palos; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Adán Clímaco y Ronald Rodríguez en defensa; Brayan Landaverde, Mauricio Cerritos y Herberth Díaz en la mitad de cancha; y Rafael Tejada, Brayan Gil y Jairo Henriquez en la delantera.

Oshane Nation fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed.

En la siguiente jornada Surinam se enfrentará de visitante ante Guatemala y El Salvador disputará el juego de visitante frente a Panamá.

Cambios en Surinam

68′ 2T – Salió Radinio Balker por Stefano Denswil

81′ 2T – Salieron Richonell Margaret por Virgil Misidjan y Ridgeciano Haps por Dhoraso Klas

Amonestado en Surinam:

34′ 1T Kenneth Paal (Conducta antideportiva)

Cambios en El Salvador

45′ 2T – Salió Brayan Landaverde por Nathan Ordaz

70′ 2T – Salieron Brayan Gil por Styven Vásquez y Tjaronn Chery por Denzel Jubitana

Amonestados en El Salvador: