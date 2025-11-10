Surinam vs El Salvador: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A

El juego entre Surinam y El Salvador se disputará el próximo jueves 13 de noviembre por la fecha 5 del grupo A , a partir de las 16:00 horas en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed.

Así llegan Surinam y El Salvador

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Surinam en partidos

En la fecha anterior, Surinam se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Panamá. Con 1 triunfo y 3 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de El Salvador en partidos

El Salvador cayó 0 a 1 ante Guatemala. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Durante los últimos 2 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y Surinam lo ganó por 1 a 2.

Horario Surinam y El Salvador, según país