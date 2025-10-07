Surinam vs Guatemala: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A

Así llegan Surinam y Guatemala
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Surinam en partidos
Surinam viene de ganar en su encuentro anterior a El Salvador con un marcador de 2-1.
Últimos resultados de Guatemala en partidos
En la fecha pasada, Guatemala finalizó con un empate 1-1 ante Panamá..
Horario Surinam y Guatemala, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas