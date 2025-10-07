Surinam vs Guatemala: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A

Por la fecha 3 del grupo A , Guatemala y Surinam se enfrentan el viernes 10 de octubre desde las 15:00 horas, en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed.

Así llegan Surinam y Guatemala

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Surinam en partidos

Surinam viene de ganar en su encuentro anterior a El Salvador con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Guatemala en partidos

En la fecha pasada, Guatemala finalizó con un empate 1-1 ante Panamá..

Horario Surinam y Guatemala, según país