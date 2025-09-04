Fútbol Internacional
Surinam vs Panamá: Sigue el en directo del partido que abre la fase final de la eliminatoria al Mundial 2026
Surinam y Panamá se enfrentan en el Dr. Franklin Essed Stadium en el partido que abre la fase final de la eliminatoria de la Concacaf de la Copa del Mundo 2026.
La Selección de Panamá busca su primer triunfo en la eliminatoria. (Foto Panamá).
Panamá es el gran favorito del grupo A, que comparte también con las selecciones de El Salvador y Guatemala. El equipo canalero arranca de visita la ronda final a la Copa del Mundo 2026.
Para la fase final se conformaron tres grupos de cuatro selecciones, donde los ganadores de cada uno avanzarán de manera directa al Mundial 2026, mientras que los mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental.