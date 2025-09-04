Surinam vs Panamá: Sigue el en directo del partido que abre la fase final de la eliminatoria al Mundial 2026

Panamá es el gran favorito del grupo A, que comparte también con las selecciones de El Salvador y Guatemala. El equipo canalero arranca de visita la ronda final a la Copa del Mundo 2026.

Para la fase final se conformaron tres grupos de cuatro selecciones, donde los ganadores de cada uno avanzarán de manera directa al Mundial 2026, mientras que los mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental.