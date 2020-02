Suspenden ocho partidos a Kiko Casilla en Inglaterra por racismo

Casilla niega los hechos, pero una comisión independiente le consideró culpable y le impuso además una multa de 60.000 libras (unos 70.000 euros). Además, tendrá que seguir una formación.

Los hechos se remontan a un desplazamiento del Leeds, club que entrena el argentino Marcelo Bielsa, y que terminó con derrota de Casilla y sus compañeros por 1-0 el pasado 28 de septiembre.

“No toleramos ninguna forma de discriminación en nuestro club y somos líderes en la lucha contra las discriminaciones en nuestra comunidad”, reaccionó el club en un comunicado.

“Es importante recordar que Kiko siempre ha negado haber realizado ningún comentario racista”, añadió el Leeds, para quien los expertos de la Federación Inglesa (FA) “basaron su decisión en la probabilidad más que en las pruebas sobre la culpabilidad de Kiko”.

Esta suspensión es un golpe duro para el Leeds, que está en plena carrera por regresar a la Premier League. Son actualmente segundos en la clasificación de la Championship (2ª división), a 4 puntos del líder West Bromwich y con 5 puntos de margen sobre el tercero, el Fulham.

